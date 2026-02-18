South Africa vs United Arab Emirates, T20 World Cup 2026 34th Match Live Toss And Scorecard: दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ़्रीका बनाम संयुक्त अरब अमीरात (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 34th Match Live Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 34वां मुकाबला आज यानी 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम यूनाइटेड अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, Delhi) में खेला जा रहा है. ग्रुप D में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है और नॉकआउट में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी होगी. इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम कर रहे हैं, जबकि यूएई की कमान मुहम्मद वसीम के कंधों पर है. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका/यूएई के कप्तान एडेन मार्कराम/मुहम्मद वसीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी/बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: Hardik Pandya Special Watch: हार्दिक पांड्या की महंगी पसंद! पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान ₹25 लाख की घड़ी पहने दिखे

दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका/यूएई ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी/बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA vs UAE 34th Match Playing)

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, कैगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका.

यूनाइटेड अरब अमीरात: आर्यंश शर्मा (विकेटकीपर), मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशन शराफू, सोहैब खान, सैयद हैदर, मुहम्मद अरफान, ध्रुव पराशर, मुहम्मद फारूक, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह.

साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम यूनाइटेड अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (South Africa National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में जहां साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर में क्विंटन डी कॉक, रयान रिकेल्टन और एडेन मार्कराम नजर आएंगे, वहीं यूएई की तरफ से आर्यांश शर्मा, मुहम्मद वसीम और अलीशान शराफू पारी की शुरुआत कर सकते हैं. अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, ऐसे में फैंस को एक प्रतिस्पर्धी मुकाबले की उम्मीद है.

एडेन मार्कराम की अगुवाई में साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. वहीं यूएई की टीम बड़े उलटफेर की उम्मीद के साथ मैदान पर उतरी है और शुरुआती विकेट लेकर दबाव बनाने की कोशिश करेगी.

नोट: साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम यूनाइटेड अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.