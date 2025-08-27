TRT W vs BPH W, 31st Match The Hundred 2025 Nottingham Pitch Report And Weather Update: नॉटिंघम में ट्रेंट रॉकेट्स के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या टीम बर्मिंघम फीनिक्स के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Trent Rockets Women vs Birmingham Phoenix Women, 31st Match The Hundred Womens 2025 Trent Bridge Pitch Report And Weather Update: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 31वां मुकाबला आज यानी 27 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नॉटिंघम (Nottingham) के ट्रेंट ब्रिज (Trent Bridge) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह आठवां मुकाबला हैं. बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. वहीं, ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम अभी भी रेस में बनी हुई हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का अब तक निराशाजनक प्रदर्शन रहा हैं. इस टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की अगुवाई एलिस पेरी (Ellyse Perry) कर रहीं हैं. जबकि, ट्रेंट रॉकेट्स महिला की कमान एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम हर हाल में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Canada vs Namibia, 80th Match ICC CWC League 2 2025 Live Streaming: आज आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में कनाडा और नामीबिया के बीच टक्कर, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन

फिलहाल बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम इस सीजन में सात मुकाबले खेली हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स की टीम को महज दो मुकाबले में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में आठ अंकों के साथ बर्मिंघम फीनिक्स सातवें पायदान पर हैं. दूसरी ओर, ट्रेंट रॉकेट्स महिला अब तक इस सीजन में सात मुकाबले खेले हैं. इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को महज तीन मैच में जीत मिली हैं.

वहीं, चार मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम 12 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम का नेट रन रेट +0.080 है. आज के मुकाबले बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (TRT W vs BPH W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच अब तक कुल सात मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों ने तीन-तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला. आज के मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम अपनी चौथी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

ट्रेंट ब्रिज पिच रिपोर्ट (Trent Bridge Pitch Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 31वां मुकाबला आज यानी 27 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहती है. पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल रहेगी. इंग्लैंड में तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है लेकिन दूसरी पारी में यहां स्पिनर्स का भी महत्वपूर्ण रोल होगा. अगर बादल छाए रहेंगे तो ये गेंदबाजों के पक्ष में होगा और बल्लेबाजों के लिए और मुश्किल हो जाएगी. पहली पारी में यहां एवरेज स्कोर 168 का है. इस मैदान पर दूसरी पारी में एवरेज स्कोर 172 का है.

नॉटिंघम के मौसम का हाल (Nottingham Weather Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 31वां मुकाबला आज यानी 27 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. नॉटिंघम में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 56% आर्द्रता और अधिकतर बादल छाए रहने के साथ यह एक गर्म दिन होगा. बारिश की केवल 15% संभावना के साथ, बारिश की रुकावट की संभावना नहीं है, लेकिन ओवरहेड स्थितियां शुरुआती चरणों में सीमरों को मदद कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

बर्मिंघम फीनिक्स महिला (BPH W Likely Playing XI): जॉर्जिया वोल, एम्मा लैंब, मैरी केली, एलिसे पेरी (कप्तान), एमी जोन्स (विकेटकीपर), स्टर्रे कालिस, आइल्सा लिस्टर, मेगन शुट्ट, मैरी टेलर, बेथन एलिस, हन्ना बेकर.

ट्रेंट रॉकेट्स महिला (TRT W Likely Playing XI): ब्रायोनी स्मिथ (विकेटकीपर), नताशा व्रेथ, नेट साइवर-ब्रंट, एशले गार्डनर (कप्तान), जोड़ी ग्रेवॉक, हीथर ग्राहम, एम्मा जोन्स, अलाना किंग, एलेक्सा स्टोनहाउस, किर्स्टी गॉर्डन, कैसिडी मैकक्रैथी.

नोट: बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.