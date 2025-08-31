Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लीड्स में साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Southern Brave Women vs Northern Superchargers Women, The Hundred Womens 2025 Final Match Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 31 अगस्त को साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लीड्स स्टेडियम (Leeds Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह फाइनल मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में साउदर्न ब्रेव महिला की अगुवाई जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) कर रहीं हैं. जबकि, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की कमान होली आर्मिटेज (Hollie Armitage) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम जीत के साथ टूर्नामेंट का समापन करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Canada vs Scotland, 82nd Match ICC CWC League 2 2025 Live Streaming: आज आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में कनाडा और स्कॉटलैंड के बीच टक्कर, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन

फिलहाल साउदर्न ब्रेव महिला की टीम इस सीजन में आठ मुकाबले खेली हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव की टीम को आठों मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में 32 अंकों के साथ पहले पायदान पर हैं. दूसरी ओर, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला अब तक इस सीजन में आठ मुकाबले खेले हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम को छह मैच में जीत मिली हैं.

वहीं, दो मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम 24 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर हैं. नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम का नेट रन रेट +1.216 है. आज के मुकाबले नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम साउदर्न ब्रेव महिला के खिलाफ जीत दर्ज करना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (SOB W vs NOS W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच अब तक कुल छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. साउदर्न ब्रेव महिला की टीम चार मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं. आज के मुकाबले में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला (SOB W vs NOS W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में साउदर्न ब्रेव महिला की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.