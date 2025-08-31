Canada vs Scotland, 82nd Match ICC CWC League 2 2025 Live Streaming: आज आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में कनाडा और स्कॉटलैंड के बीच टक्कर, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

Scotland (Photo: X/@CricketScotland)

Canada National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team, 82nd Match ICC Cricket World Cup League Two 2025 Live Streaming: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2025 का 82वां मैच आज यानी 31 अगस्त को कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और स्कटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विंडहोक के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 15 मैच खेले हैं. जिसमें 9 मैच में जीत दर्ज की है और 4 में हार का सामना पड़ा है और टीम तीसरे स्थान पर है. दूसरी ओर, स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 18 मैच खेले हैं. जिसमें 11 मैच में जीत दर्ज की है और सात में हार का सामना पड़ा है और टीम तीसरे स्थान पर है. कनाडा की अगुआई निकोलस किरटन करेंगे. जबकि स्कॉटलैंड की कप्तानी रिची बेरिंगटन के हाथों में होगी. यह भी पढें: Asia Cup 2025 Key Batsman To Watch Out: आगामी एशिया कप में इन भारतीय बल्लेबाजों पर होगी सबकी निगाहें, तोड़ सकते हैं टी20 के बड़े-बड़े रिकॉर्ड

फिलहाल स्कॉटलैंड की टीम आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 अंक तालिका में 11 जीत और 7 हार के साथ तीसरे स्थान पर है. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2025 में स्कॉटलैंड के लिए शीर्ष रन स्कोरर जॉर्ज मुन्से हैं जिनके नाम 894 रन हैं. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में स्कॉटलैंड के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज ब्रैंडन मैकमुलेन हैं, जिन्होंने 29 विकेट लिए हैं. स्कॉटलैंड का नेतृत्व रिची बेरिंगटन कर रहे हैं और उन्होंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सुपरस्टार टॉम ब्रूस को अपनी टीम में शामिल किया है. जोश डेवी भी वापसी कर रहे हैं, जिससे टीम कागज पर काफी मजबूत हो गई है. उनसे आईसीसी पुरुष सीडब्ल्यूसी लीग 2 के आगामी मैचों में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है.

कनाडा बनाम स्कॉटलैंड आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 82वां मैच कब खेला जाएगा?

कनाडा बनाम स्कॉटलैंड आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 82वां मैच आज यानी 31 अगस्त को भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से विंडहोक के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

कनाडा बनाम स्कॉटलैंड आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 82वां मैच कहां देखें?

कनाडा बनाम स्कॉटलैंड आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 82वां मैच भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगा. हालांकि किसी भी टीवी चैनल पर मैचों का सीधा प्रसारण नहीं होगा.

कनाडा टीम: निकोलस किर्टन (कप्तान), श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), युवराज समरा, नवनीत धालीवाल, परगट सिंह, हर्ष ठाकेर, दिलप्रीत बाजवा, साद बिन जफर, डिलन हेइलिगर, परवीन कुमार, कलीम सना, जेरेमी गॉर्डन, ऋषिव राघव जोशी, रविंदरपाल सिंह, शाहिद अहमदजई, अखिल कुमार, अंश पटेल.

स्कॉटलैंड टीम: रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, ब्रैड करी, मैथ्यू क्रॉस, जोश डेवी, जैस्पर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, जैक जार्विस, माइकल लीस्क, फिनेले मैक्रेथ, ब्रैंडन मैकमुलेन, जॉर्ज मुन्से, सफयान शरीफ, चार्ली टियर, मार्क वाट.

नोट: कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.