Canada vs Namibia, 80th Match ICC CWC League 2 2025 Live Streaming: आज आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में कनाडा और नामीबिया के बीच टक्कर, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Credit: X/@canadiancricket)

Canada National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team, 80th Match ICC Cricket World Cup League Two 2025 Live Streaming: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2025 का 80वां मैच आज यानी 27 अगस्त को कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विंडहोक के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 15 मैच खेले हैं. जिसमें 9 मैच में जीत दर्ज की है और 4 में हार का सामना पड़ा है और टीम तीसरे स्थान पर है. दूसरी ओर, नामीबिया ने अब तक 19 मैच खेले हैं. जिसमें 6 में जीत और 13 में हार का समाना किया है. 12 अंक के साथ टीम छठे स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. कनाडा की अगुआई निकोलस किरटन करेंगे. जबकि नामीबिया की कप्तानी गेरहार्ड इरास्मस के हाथों में होगी. यह भी पढें: Germany Women vs Netherlands Women, 11th Match T20 World Cup Europe Qualifier 2025 Live Streaming In India: जर्मनी महिला बनाम नीदरलैंड महिला के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

कनाडा बनाम नामीबिया आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 80वां मैच कब खेला जाएगा?

कनाडा बनाम नामीबिया आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 80वां मैच आज यानी 27 अगस्त को भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से विंडहोक के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

कनाडा बनाम नामीबिया आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का80वां मैच कहां देखें?

कनाडा बनाम नामीबिया आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 80वां मैच भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगा. हालांकि किसी भी टीवी चैनल पर मैचों का सीधा प्रसारण नहीं होगा.

कनाडा टीम: निकोलस किर्टन (कप्तान), श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), युवराज समरा, नवनीत धालीवाल, परगट सिंह, हर्ष ठाकेर, दिलप्रीत बाजवा, साद बिन जफर, डिलन हेइलिगर, परवीन कुमार, कलीम सना, जेरेमी गॉर्डन, ऋषिव राघव जोशी, रविंदरपाल सिंह, शाहिद अहमदजई, अखिल कुमार, अंश पटेल.

नामीबिया टीम: ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), निकोलास डेविन, जान फ्राइलिनक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, मालन क्रूगर, जे जे स्मिट, रुबेन ट्रम्पेलमैन, शॉन फौचे, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, टैंगेनी लुंगामेनी, डायलन लीचर, जेपी कोट्ज़, बेन शिकोंगो, माइकल वैन लिंगेन, लोहंद्रे लौरेन्स, जान डिविलियर्स.

नोट: कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.