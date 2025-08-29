Namibia vs Scotland, 81st Match ICC CWC League 2 2025 Live Streaming: आज आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में स्कॉटलैंड और नामीबिया के बीच टक्कर, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

Scotland (Photo: X/@CricketScotland)

Scotland National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team, 81th Match ICC Cricket World Cup League Two 2025 Live Streaming: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2025 का 81वां मैच आज यानी 29 अगस्त को स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विंडहोक के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 18 मैच खेले हैं. जिसमें 11 मैच में जीत दर्ज की है और सात में हार का सामना पड़ा है और टीम तीसरे स्थान पर है. दूसरी ओर, नामीबिया ने अब तक 20 मैच खेले हैं. जिसमें सात में जीत और 13 में हार का समाना किया है. 14 अंक के साथ टीम छठे स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. स्कॉटलैंड की अगुआई रिची बेरिंगटन करेंगे. जबकि नामीबिया की कप्तानी गेरहार्ड इरास्मस के हाथों में होगी.

फिलहाल स्कॉटलैंड की टीम आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 अंक तालिका में 11 जीत और 7 हार के साथ तीसरे स्थान पर है. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2025 में स्कॉटलैंड के लिए शीर्ष रन स्कोरर जॉर्ज मुन्से हैं जिनके नाम 894 रन हैं. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में स्कॉटलैंड के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज ब्रैंडन मैकमुलेन हैं, जिन्होंने 29 विकेट लिए हैं. स्कॉटलैंड का नेतृत्व रिची बेरिंगटन कर रहे हैं और उन्होंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सुपरस्टार टॉम ब्रूस को अपनी टीम में शामिल किया है. जोश डेवी भी वापसी कर रहे हैं, जिससे टीम कागज पर काफी मजबूत हो गई है. उनसे आईसीसी पुरुष सीडब्ल्यूसी लीग 2 के आगामी मैचों में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है.

दूसरी तरफ, नामीबिया आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 अंक तालिका में 7 जीत और 13 हार के साथ छठे स्थान पर है. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नामीबिया के लिए शीर्ष रन स्कोरर गेरहार्ड इरास्मस हैं जिनके नाम 562 रन हैं. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नामीबिया के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज बर्नार्ड शोल्ट्ज़ हैं, जिन्होंने 37 विकेट लिए हैं. नामीबिया ने अपना पिछला मैच कनाडा के खिलाफ 5 विकेट से जीता है.

स्कॉटलैंड बनाम नामीबिया आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 81वां मैच कब खेला जाएगा?

स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 81वां मैच आज यानी 29 अगस्त को भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से विंडहोक के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

स्कॉटलैंड बनाम नामीबिया आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 81वां मैच कहां देखें?

स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 81वां मैच भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगा. हालांकि किसी भी टीवी चैनल पर मैचों का सीधा प्रसारण नहीं होगा.

स्कॉटलैंड टीम: रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, ब्रैड करी, मैथ्यू क्रॉस, जोश डेवी, जैस्पर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, जैक जार्विस, माइकल लीस्क, फिनेले मैक्रेथ, ब्रैंडन मैकमुलेन, जॉर्ज मुन्से, सफयान शरीफ, चार्ली टियर, मार्क वाट.

नामीबिया टीम: ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), निकोलास डेविन, जेपी कोट्ज़, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जान निकोल लोफ़्टी-ईटन, जे जे स्मिट, मालन क्रूगर, जान डिविलियर्स, रूबेन ट्रम्पेलमैन, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, टैंगेनी लुंगामेनी, शॉन फाउचे, डायलन लीचर, बेन शिकोंगो, माइकल वैन लिंगन, लोहंद्रे लोवरेंस, जान फ्राइलिनक.

नोट: स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.