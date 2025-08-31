SOB W vs NOS W, The Hundred 2025 Final London Pitch Report And Weather Update: लीड्स में साउदर्न ब्रेव महिला के बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के गेंदबाज रचेंगे इतिहास, मैच से पहले जानें लंदन की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Southern Brave Women vs Northern Superchargers Women, The Hundred Womens 2025 Final Match London Pitch Report And Weather Update: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 31 अगस्त को साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लीड्स स्टेडियम (Leeds Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह फाइनल मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में साउदर्न ब्रेव महिला की अगुवाई जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) कर रहीं हैं. जबकि, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की कमान होली आर्मिटेज (Hollie Armitage) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम जीत के साथ टूर्नामेंट का समापन करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: SOB W vs NOS W, The Hundred 2025 Final Live Streaming In India: साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन

फिलहाल साउदर्न ब्रेव महिला की टीम इस सीजन में आठ मुकाबले खेली हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव की टीम को आठों मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में 32 अंकों के साथ पहले पायदान पर हैं. दूसरी ओर, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला अब तक इस सीजन में आठ मुकाबले खेले हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम को छह मैच में जीत मिली हैं.

वहीं, दो मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम 24 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर हैं. नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम का नेट रन रेट +1.216 है. आज के मुकाबले नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम साउदर्न ब्रेव महिला के खिलाफ जीत दर्ज करना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (SOB W vs NOS W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच अब तक कुल छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. साउदर्न ब्रेव महिला की टीम चार मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं. आज के मुकाबले में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

लीड्स पिच रिपोर्ट (Leeds Pitch Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 31 अगस्त को साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच लंदन के लीड्स में खेला जाएगा. लीड्स के हेडिंग्ले में तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहती है. पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल रहेगी. इंग्लैंड में तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है लेकिन दूसरी पारी में यहां स्पिनर्स का भी महत्वपूर्ण रोल होगा. अगर बादल छाए रहेंगे तो ये गेंदबाजों के पक्ष में होगा और बल्लेबाजों के लिए और मुश्किल हो जाएगी. पहली पारी में यहां एवरेज स्कोर 168 का है. इस मैदान पर दूसरी पारी में एवरेज स्कोर 172 का है.

लंदन के मौसम का हाल (London Weather Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 31 अगस्त को साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच लंदन के लीड्स में खेला जाएगा. लंदन में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 56% आर्द्रता और अधिकतर बादल छाए रहने के साथ यह एक गर्म दिन होगा. बारिश की केवल 15% संभावना के साथ, बारिश की रुकावट की संभावना नहीं है, लेकिन ओवरहेड स्थितियां शुरुआती चरणों में सीमरों को मदद कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SOB W vs NOS W Final Match Likely Playing XI)

साउदर्न ब्रेव महिला (SOB W Likely Playing XI): मैया बाउचियर, डेनिएल व्याट-हॉज, लौरा वोल्वार्ड्ट, सोफी डिवाइन, फ्रेया केम्प, क्लो ट्रायॉन, जॉर्जिया एडम्स (कप्तान), रियाना साउथबी (विकेटकीपर), मैडी विलियर्स, लॉरेन बेल, टिली कॉर्टीन-कोलमैन.

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला (NOS W Likely Playing XI): हेले मैथ्यूज, सोफिया डंकले, टैमी ब्यूमोंट (कप्तान), जॉर्जिया एल्विस, जेस जोनासेन, सारा ब्राइस (विकेटकीपर), एलेक्स ग्रिफिथ्स, जॉर्जिया डेविस, फ्रेया डेविस, शबनिम इस्माइल, केटी लेविक.

नोट: साउदर्न ब्रेव महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.