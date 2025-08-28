SOB W vs WEF, 32nd Match The Hundred 2025 The Rose Bowl Pitch Report And Weather Update: द रोज़ बाउल में साउदर्न ब्रेव के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या टीम वेल्श फायर के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

साउदर्न ब्रेव वुमन बनाम वेल्श फायर वुमन (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Southern Brave Women vs Welsh Fire Women, 32nd Match The Hundred Womens 2025 The Rose Bowl Pitch Report And Weather Update: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 32वां मुकाबला आज यानी 28 अगस्त को साउदर्न ब्रेव महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह आठवां मुकाबला हैं. वेल्श फायर महिला की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. वहीं, साउदर्न ब्रेव महिला की टीम क्वालीफाई कर गई हैं. इस सीजन में वेल्श फायर महिला का निराशाजनक प्रदर्शन रहा हैं. इस टूर्नामेंट में साउदर्न ब्रेव महिला की अगुवाई जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) कर रहीं हैं. जबकि, वेल्श फायर महिला की कमान टैमी ब्यूमोंट (Tammy Beaumont) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में वेल्श फायर महिला की टीम जीत के साथ टूर्नामेंट का समापन करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: SOB W vs WEF W, 32nd Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: साउदर्न ब्रेव महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन

फिलहाल साउदर्न ब्रेव महिला की टीम इस सीजन में सात मुकाबले खेली हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स की टीम को सातों मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में 28 अंकों के साथ पहले पायदान पर हैं. दूसरी ओर, वेल्श फायर महिला अब तक इस सीजन में सात मुकाबले खेले हैं. इस दौरान वेल्श फायर महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं.

वहीं, छह मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. वेल्श फायर महिला की टीम चार अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में आठवें नंबर पर हैं. वेल्श फायर महिला की टीम का नेट रन रेट -0.745 है. आज के मुकाबले वेल्श फायर महिला की टीम साउदर्न ब्रेव महिला के खिलाफ जीत दर्ज करना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (SOB W vs WEF W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में साउदर्न ब्रेव महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच अब तक कुल सात मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. साउदर्न ब्रेव महिला की टीम चार मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, वेल्श फायर महिला की टीम को महज तीन मैच में जीत मिली हैं. आज के मुकाबले में वेल्श फायर महिला की टीम अपनी चौथी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

द रोज़ बाउल की पिच रिपोर्ट (The Rose Bowl Pitch Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 32वां मुकाबला आज यानी 28 अगस्त को साउदर्न ब्रेव महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच साउथेम्प्टन के द रोज़ बाउल में खेला जाएगा. यह पिच शुरुआत में तेज़ गेंदबाज़ों के लिए मददगार साबित हो सकती है, खासकर जब गेंद नई हो. जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती जाएगी, स्पिनरों की भूमिका अहम होती जाएगी और वे टर्न और अनियमित उछाल का फायदा उठा सकते हैं. ऐसे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करना फायदेमंद विकल्प हो सकता है. सेट होने वाले बल्लेबाज़ों को अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील करने पर ज़ोर देना होगा, क्योंकि अच्छी शुरुआत टीम को मज़बूत स्थिति में ला सकती है और मैच की दिशा तय कर सकती है.

साउथेम्प्टन के मौसम का हाल (Southampton Weather Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 32वां मुकाबला आज यानी 28 अगस्त को साउदर्न ब्रेव महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच साउथेम्प्टन के द रोज़ बाउल में खेला जाएगा. साउथेम्प्टन में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान, 58% आर्द्रता और अधिकतर बादल छाए रहने के साथ यह एक गर्म दिन होगा. बारिश की केवल 10% संभावना के साथ, बारिश की रुकावट की संभावना नहीं है, लेकिन ओवरहेड स्थितियां शुरुआती चरणों में सीमरों को मदद कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

साउदर्न ब्रेव महिला (SOB W Likely Playing XI): मैया बाउचियर, डेनिएल व्याट-हॉज, लौरा वोल्वार्ड्ट, सोफी डिवाइन, फ्रेया केम्प, क्लो ट्रायॉन, जॉर्जिया एडम्स (कप्तान), रियाना साउथबी (विकेटकीपर), मैडी विलियर्स, लॉरेन बेल, टिली कॉर्टीन-कोलमैन.

वेल्श फायर महिला (WEF W Likely Playing XI): हेले मैथ्यूज, सोफिया डंकले, टैमी ब्यूमोंट (कप्तान), जॉर्जिया एल्विस, जेस जोनासेन, सारा ब्राइस (विकेटकीपर), एलेक्स ग्रिफिथ्स, जॉर्जिया डेविस, फ्रेया डेविस, शबनिम इस्माइल, केटी लेविक.

नोट: साउदर्न ब्रेव महिला बनाम वेल्श फायर महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.