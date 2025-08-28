Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? साउथेम्प्टन में साउदर्न ब्रेव महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

साउदर्न ब्रेव वुमन बनाम वेल्श फायर वुमन (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Southern Brave Women vs Welsh Fire Women, 32nd Match The Hundred Womens 2025 Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 32वां मुकाबला आज यानी 28 अगस्त को साउदर्न ब्रेव महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह आठवां मुकाबला हैं. वेल्श फायर महिला की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. वहीं, साउदर्न ब्रेव महिला की टीम क्वालीफाई कर गई हैं. इस सीजन में वेल्श फायर महिला का निराशाजनक प्रदर्शन रहा हैं. इस टूर्नामेंट में साउदर्न ब्रेव महिला की अगुवाई जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) कर रहीं हैं. जबकि, वेल्श फायर महिला की कमान टैमी ब्यूमोंट (Tammy Beaumont) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में वेल्श फायर महिला की टीम जीत के साथ टूर्नामेंट का समापन करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs Sri Lanka ODI Stats: वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं जिम्बाब्वे और श्रीलंका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन

फिलहाल साउदर्न ब्रेव महिला की टीम इस सीजन में सात मुकाबले खेली हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स की टीम को सातों मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में 28 अंकों के साथ पहले पायदान पर हैं. दूसरी ओर, वेल्श फायर महिला अब तक इस सीजन में सात मुकाबले खेले हैं. इस दौरान वेल्श फायर महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं.

वहीं, छह मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. वेल्श फायर महिला की टीम चार अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में आठवें नंबर पर हैं. वेल्श फायर महिला की टीम का नेट रन रेट -0.745 है. आज के मुकाबले वेल्श फायर महिला की टीम साउदर्न ब्रेव महिला के खिलाफ जीत दर्ज करना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (SOB W vs WEF W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में साउदर्न ब्रेव महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच अब तक कुल सात मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. साउदर्न ब्रेव महिला की टीम चार मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, वेल्श फायर महिला की टीम को महज तीन मैच में जीत मिली हैं. आज के मुकाबले में वेल्श फायर महिला की टीम अपनी चौथी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

साउदर्न ब्रेव महिला बनाम वेल्श फायर महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि साउदर्न ब्रेव महिला बनाम वेल्श फायर महिला (SOB W vs WEF W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में साउदर्न ब्रेव महिला की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन वेल्श फायर महिला की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.