RTW vs Madurai P, TNPL 2025 Live Streaming: तमिलनाडु प्रीमियर लीग में आज खेला जाएगा रूबी त्रिची वोर्रियर्स बनाम मदुरै पैंथर्स का मुकाबला, यहां जानें कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

Tamil Nadu Premiere League 2025, Ruby Trichy Warriors vs Madurai Panthers 23rd Match 2025 Live Streaming: तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) 2025 का 23वा मुकाबला आज यानी 25 जून को रूबी त्रिची वॉरियर्स बनाम मदुरै पैंथर्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला तिरुनेल्वेली (Tirunelveli) स्थित इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड (Indian Cement Company Ground) में शाम 7:15 बजे IST से शुरू होगा. TNPL 2025 के टूर्नामेंट में रूबी त्रिची वॉरियर्स ने कुल 5 मैच खेले हैं. इस दौरान रूबी त्रिची वॉरियर्स को एक में जीत और चार मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा हैं. रूबी त्रिची वॉरियर्स की टीम दो अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर हैं. मदुरै पैंथर्स ने इस टूर्नामेंट में कुल पांच मुकाबले खेली हैं. इस दौरान टीम को दो मुकाबलों में जीत और तीन मैच में हार का सामना करना पड़ा हैं. चार अंकों के साथ टीम अंक तालिका में छठे पायदान पर हैं. मदुरै पैंथर्स की कमान एनएस चतुर्वेद (NS Chaturved) के हाथ में है. जबकि, रूबी त्रिची वॉरियर्स की अगुवाई जयरमण सुरेश कुमार (Jayaraman Suresh Kumar) कर रहे हैं.

इस सीजन में सीचेम मदुरै पैंथर्स बहुत ही असंगत फॉर्म से गुजर रही है. इस टूर्नामेंट में मदुरै पैंथर्स की टीम पांच मैचों में तीन मुकाबला हार चुकी है. दो जीत और तीन हार के साथ, टीम अंक तालिका में 6वें स्थान पर है. मदुरै पैंथर्स के पास 4 अंक और -1.554 का नेट रन रेट है. मदुरै पैंथर्स की टीम आईड्रीम तिरुप्पुर तमिज़हंस के खिलाफ़ बड़ी हार के बाद यहाँ आ रहे हैं. इस टूर्नामेंट में त्रिची ग्रैंड चोलस का आगाज निराशाजनक रहा और लगातार तीन मुकाबले हार गए. इसके बाद त्रिची ग्रैंड चोलस ने एक गेम जीता लेकिन प्रतियोगिता में अपना पांचवां मैच हार गए. चार हार और एक जीत के साथ, टीम 2 अंक और -0.187 के नेट रन रेट के साथ स्टैंडिंग में 7वें स्थान पर है.

रूबी त्रिची वॉरियर्स बनाम मदुरै पैंथर्स का मैच कब और कहा खेला जाएगा?

रूबी त्रिची वॉरियर्स बनाम मदुरै पैंथर्स का मैच आज यानी 25 जून को खेला जाएगा. यह मैच इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड, तिरुनेलवेली में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:15 बजे से खेला जाएगा.

रूबी त्रिची वॉरियर्स बनाम मदुरै पैंथर्स के मैच का लाइव प्रसारण कहा देख सकते है?

रूबी त्रिची वॉरियर्स बनाम मदुरै पैंथर्स के मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 2 चैनल और fancode App पर देखें सकते है. जहां फैंस मैच का लुफ्त स्मार्ट टीवी, टैब, मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट डिवाइस पर आराम से उठा सकते है.

दोनों टीमों का स्क्वाड:

मदुरै पैंथर्स टीम: राम अरविंद, बालचंदर अनिरुद्ध, एनएस चतुर्वेद (कप्तान), एस गणेश (डब्ल्यू), अतीक उर रहमान, सी सरथ कुमार, मुरुगन अश्विन, जे अजय चेतन, पी सरवनन, गुरजापनीत सिंह, एस राजलिंगम, सूर्य आनंद एस, दीपेश देवेंद्रन, शंकर गणेश, पी विग्नेश, कार्तिक मयप्पन, संजीव कुमार, एस श्याम सुंदर, गौतम थमराई कन्नन.

रूबी त्रिची वॉरियर्स टीम: वसीम अहमद, जयारमन सुरेश कुमार (विकेटकीपर/कप्तान), जगतीसन कौसिक, संजय यादव, जाफर जमाल, आर राजकुमार, यू मुकिलेश, पी सरवण कुमार, सुजय शिवशंकरन, एम गणेश मूर्ति, वी अथिसयाराज डेविडसन, के ईश्वरन, टी सरन, एसपी विनोद, जे रेजिन, आर्य योहान मेनन, एन सेल्वा कुमारन, वाशिंगटन सुंदर, एंटनी धास.