DND vs IDTT, TNPL Finals 2025: डिंडीगुल ड्रैगन्स बनाम आईड्रीम तिरूप्पुर तमीज़हंस के बीच आज खेला जाएगा तमिल नाडु प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला, यहां जाने कब,कहा और कैसे देखे WI vs AUS, 2nd Test Day 3 Live Streaming In India: वेस्ट इंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा दुसरे टेस्ट मैच का तीसरा खेल,यहां जाने कब,कहा और कैसे देखे मुकाबले का लाइव प्रसारण

DND vs IDTT, TNPL Final Match 2025: डिंडीगुल ड्रैगन्स (Dindigul Dragons) बनाम आईड्रीम तिरूप्पुर तमीज़हंस (idream Tiruppur Tamizhans) के बीच आज खेला जाएगा तमिल नाडु प्रीमियर लीग (Tamil Nadu Premiere League) 2025 का फाइनल मुकाबला. डिंडीगुल ड्रैगन्स की कमान इस बार रविचंद्रन आश्विन के हाथों में हैं वही दुसरी तरफ आईड्रीम तिरूप्पुर तमीज़हंस की कप्तानी रविश्रीनिवासन साई किशोर करेंगे.

तमिल नाडु प्रीमियर लीग 2025 के अब तक के टुर्नामेंट में आईड्रीम तिरूप्पुर तमीज़हंस कुल 7 मैच खेल चुकी हैं, जहा उन्हें 2 में हार स्वीकार कर 5 मैच में जीत हासिल हुई हैं. वही दुसरी तरफ डिंडीगुल ड्रैगन्स कुल 7 मैच खेल चुकी हैं, जिसमें टीम को 3 मैच में हार का सामना कर 4 में जीत हासिल हुई हैं. इस्सी के साथ दोनों टीम 10-8 के अंको के साथ पॉइंट्स टेबल पर दुसरे और तीसरे स्थान पर हैं. अब देखना ये हैं की कौन सी टीम आज फाइनल मुकाबले में बाज़ी मारेगी.

डिंडीगुल ड्रैगन्स बनाम आईड्रीम तिरूप्पुर तमीज़हंस का फाइनल मुकाबला

The stage is set for TNPL 2025’s biggest night! 🏆#IDTTvDD #TNPLfinal #TNPL #TNPL2025 #NammaOoruNammaGethu pic.twitter.com/6p8Sk84D7i

— TNPL (@TNPremierLeague) July 6, 2025