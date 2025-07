CSG vs DND, Qualifier 2 Match TNPL 2025 Live Streaming: चेपॉक सुपर गिलिज बनाम डिंडीगुल ड्रैगन्स के बीच आज खेला जाएगा दुसरा क्वालीफायर मुकाबला, यहां जाने भारत में कब, कहा और कैसे देखे इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

CSG vs DND, Qualifier 2 Match TNPL 2025 Live Streaming: चेपॉक सुपर गिलिज बनाम डिंडीगुल ड्रैगन्स, तमिल नाडु प्रीमियर लीग (Tamil Nadu Premiere League) 2025 के दूसरा क्वालीफायर मुकाबला आज यानी 4 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डिंडीगुल स्थित एनपीआर कॉलेज ग्राउंड (NPR College Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:15 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले में चेपॉक सुपर गिलिज की कमान बाबा अपराजिथ के हाथों में हैं और दूसरी तरफ रविचन्द्रन आश्विन डिंडीगुल ड्रैगन्स का नेतृत्व करते नज़र आयेंगे.

टीएनपीएल 2025 के टूर्नामेंट में चेपॉक सुपर गिलिज ने कुल 7 मैच खेले और सातों मैच में जीत हासिल कर अब यह टीम पॉइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर हैं. वही दुसरी तरफ डिंडीगुल ड्रैगन्स ने कुल 7 मैच खेले हैं, जिस्स्में टीम को 4 मुकाबलों में जीत हासिल कर 3 में हार का सामना करना पड़ा, इसी के साथ यह टीम अब पॉइंट्स टेबल पर दुसरे स्थान पर हैं.

चेपॉक सुपर गिलीज बनाम डिंडीगुल ड्रैगन्स

