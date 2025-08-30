PAK vs UAE T20I Tri-Series 2025 Fantasy11 Prediction: पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 मैच में ये दिग्गज मचाएंगे कोहराम! इन धुरंधरों के साथ बनाएं अपनी विनिंग फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात(Photo credit: X @EmiratesCricket)

UAE National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Fantasy11 Prediction: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला 30 अगस्त(शनिवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की थी, जब उन्होंने शारजाह में अफगानिस्तान को 39 रनों से हराया. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पाकिस्तान ने 182/7 रन बनाए, जिसमें कप्तान सलमान अली आगा ने 36 गेंदों पर 53 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इसके बाद गेंदबाज़ी में हारिस रऊफ ने 31 रन देकर चार विकेट झटके और अफगानिस्तान को 143 रन पर ढेर कर दिया. इस लेख में हम पाकिस्तान बनाम यूएई टी20आई मुकाबले के लिए संभावित फैंटेसी प्लेइंग इलेवन पर नज़र डालेंगे. ट्राई सीरीज के दूसरे मुकाबले में यूएई से भिड़ेगी पाकिस्तान, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

जहां पाकिस्तान टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है, वहीं यूएई की टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. मोहम्मद वसीम की अगुवाई वाली यूएई ने आखिरी बार 27 जुलाई को टी20आई मुकाबला खेला था, जब उन्हें पर्ल ऑफ अफ्रीका टी20आई सीरीज़ 2025 में चैंपियन बनी. युगांडा से आठ रनों से हार का सामना करना पड़ा था. एशिया कप 2025 नज़दीक आने के साथ ही दोनों टीमें अपनी कमजोरियों को सुधारने और महाद्वीपीय टूर्नामेंट की तैयारी करने की कोशिश करेंगी, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी.

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फखर जमान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर),सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी.

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जोहैब, सगीर खान

PAK बनाम UAE ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- साहिबजादा फरहान (PAK), मोहम्मद हारिस (PAK) को बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

PAK बनाम UAE ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- फखर ज़मान (PAK), मुहम्मद वसीम (UAE), सलमान आगा (PAK) को अपनी बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स फैंटेसी टीम में बल्लेबाज के रूप में चुन सकते है.

PAK बनाम UAE ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- सैम अय्यूब (PAK), सगीर खान (UAE), मोहम्मद नवाज़ (PAK) को बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स फैंटसी टीम के ऑलराउंडर के रूप में जोड़ सकते हैं.

PAK बनाम UAE ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- शाहीन अफरीदी (PAK), हैदर अली (UAE), हारिस रऊफ (PAK) जो बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

PAK बनाम UAE ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 प्रेडिक्शन लाइनअप: साहिबजादा फरहान (PAK), मोहम्मद हारिस (PAK), फखर ज़मान (PAK), मुहम्मद वसीम (UAE), हसन नवाज़ (PAK), सैम अय्यूब (PAK), सगीर खान (UAE), मोहम्मद नवाज़ (PAK), शाहीन अफरीदी (PAK), हैदर अली (UAE), हारिस रऊफ (PAK)

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन टीम का कप्तान सलमान आगा (PAK) को बनाया जा सकता है, जबकि मुहम्मद वसीम (UAE) को उप-कप्तान चुना जा सकता है. इस कॉम्बिनेशन में बनाए गए टीम के साथ आप जीतकर खेल का मजा ले सकते है.