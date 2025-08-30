UAE vs PAK, T20I Tri-Series 2025 Preview: ट्राई सीरीज के दूसरे मुकाबले में यूएई से भिड़ेगी पाकिस्तान, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

UAE National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Preview: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला 30 अगस्त(शनिवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) हाल ही में पर्ल ऑफ अफ्रीका टी20आई सीरीज़ से आ रहे हैं, जहां उन्होंने छह में से चार मुकाबले जीते और केवल दो मैच हारे हैं, टीम के पास मजबूत बल्लेबाज़ी क्रम है, जिसकी अगुवाई मोहम्मद वसीम कर रहे हैं. वहीं तेज़ गेंदबाज़ जुनैद सिद्दीक़ी, मोहम्मद जवदुल्लाह, मोहम्मद रोहिद और स्पिनर हैदर अली का अनुभव और कौशल टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है. यूएई के पास ऐसे बल्लेबाज़ और गेंदबाज़ हैं, जिन्हें बड़े अंतरराष्ट्रीय लीग्स में खेलने का अच्छा अनुभव है. संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दूसरी ओर, पाकिस्तान टीम शानदार फॉर्म में नज़र आ रही है. अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने 182 रन बनाकर 39 रनों से जीत हासिल की. कप्तान सलमान आगा ने 36 गेंदों पर नाबाद 53 रन की मैच जिताऊ पारी खेली, जबकि मोहम्मद नवाज़ ने अंत में 11 गेंदों पर 21 रन बनाए और गेंदबाज़ी में चार ओवर में 23 रन देकर दो विकेट भी लिए थे. वहीं, हारिस रऊफ ने चार विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि शाहीन अफरीदी और सुुफियान मुकीम ने दो-दो विकेट हासिल किए. पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी में मौजूद यह दमखम उन्हें एक बार फिर बड़ा स्कोर खड़ा करने का प्रबल दावेदार बनाता है.

टी20 में पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात हेड टू हेड रिकार्ड्स(PAK vs UAE Head to Head Records): पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की टीमें अब तक टी20 प्रारूप में केवल एक बार आमने-सामने आई हैं. इस एकमात्र मुकाबले में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी, जबकि यूएई को अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में कोई जीत हासिल नहीं हुई है.

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(PAK vs UAE Key Players To Watch Out): फखर जमान, सलमान आगा, शाहीन शाह अफरीदी, मुहम्मद वसीम, एथन डिसूजा, सगीर खान ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(PAK vs UAE Mini Battle): संयुक्त अरब अमीरात बल्लेबाज अलीशान शराफू और पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं सगीर खान बनाम सलमान आगा के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला 30 अगस्त(शनिवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस आधे घंटे पहले 08: 00 PM को होगा.

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इस ट्राई सीरीज मैच का प्रसारण अधिस्कर किसी भी मीडिया नेटवर्क के पास नहीं हैं. जिसके कारण इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा. लेकिन पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड( FanCode) ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगा. जिसे फेंस अपने स्मार्ट टीवी, मोबाइल, टैब समेत अन्य एलेक्ट्रिनिक डेविस पर ऑनलाइन लाइव देख सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के दूसरे टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फखर जमान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर),सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी.

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जोहैब, सगीर खान