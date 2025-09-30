How To watch AUS vs NZ 1st T20I 2025 Live Streaming: चैपल-हैडली टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Where To Watch New Zealand National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Live Telecast: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच बहुप्रतीक्षित टी20I सीरीज का पहला मुकाबला 01 अक्टूबर (बुधवार) को न्यूजीलैंड के माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) स्थित बे ओवल (Bay Oval) स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच स्थानीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से शुरू होगा. आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले होने वाली इस सीरीज को दोनों टीमें अपनी तैयारी परखने के बड़े मौके के रूप में देखेंगी. मेजबान न्यूज़ीलैंड जहां नियमित कप्तान मिचेल सैंटनर, विल ओ’रूर्के, ग्लेन फिलिप्स और फिन एलेन की गैरमौजूदगी में युवा खिलाड़ियों को आजमाएगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल और हाल ही में संन्यास ले चुके मिशेल स्टार्क के बिना उतरेगा. जानिए न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया चैपल-हैडली टी20आई सीरीज का, स्क्वाड, लाइव स्ट्रीमिंग, वेन्यू और टाइम टेबल समेत फुल शेड्यूल
जिम्बाब्वे में टी20 ट्राई-सीरीज के दौरान माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में न्यूज़ीलैंड ने सभी पांच मैच जीते थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीन में से दो मुकाबले जीते थे. अब ब्रेसवेल एक बार फिर कीवी टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में होगी.
न्यूज़ीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला T20I मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?
न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की T20I सीरीज का पहला मुकाबला बे ओवल (Bay Oval), माउंट मोंगानुई में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे (स्थानीय समयानुसार 7:15 PM) से खेला जाएगा. जिसका टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 11:15 बजे किया जाएगा.
न्यूज़ीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला T20I कौन से चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगा?
भारत में न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20आई सीरीज 2025 के मुकाबलों का लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) के पास डिजिटल अधिकार हैं. इस लिए न्यूज़ीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले T20I मुकाबले का लाइव प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर उपलब्ध होगा.
न्यूज़ीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?
भारत में न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20आई पहले टी20 2025 रोमांचक मुकाबले की डिजिटल स्ट्रीमिंग Amazon Prime, FanCode और SonyLIV ऐप एवं वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. फैंस अपने पसंदीदा डिवाइस पर आराम से लाइव एक्शन का आनंद ले सकते हैं.