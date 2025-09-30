NEP vs WI 3rd T20I 2025 Preview: तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज की होगी वापसी या नेपाल करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, Key प्लेयर्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वेस्टइंडीज बनाम नेपाल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Nepal National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Preview: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच ऐतिहासिक टी20I सीरीज का तीसरा मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को यूएई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. नेपाल ने भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा अनुभव न जुटाया हो, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने सबको चौंकाते हुए 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है. दूसरे टी20 मुकाबले में नेपाल ने वेस्टइंडीज को 90 रनों से रौंद दिया. इस मैच में विकेटकीपर आसिफ शेख और सुनीप जोरा ने शानदार बल्लेबाजी कर टीम को 173 रनों के सशक्त स्कोर तक पहुंचाया. आसिफ शेख ने 68 रन बनाए जबकि सुनीप जोरा ने 63 रनों की पारी खेली. गेंदबाज़ी में आदिल अंसारी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके, वहीं कुशल भुर्तेल ने 3 विकेट अपने नाम किए. नेपाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कर दिया उलटफेर, टी20 सीरीज में रचा इतिहास

वेस्टइंडीज की खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी जारी रही और वे सीरीज पहले ही गंवा चुके हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैरेबियाई टीम मात्र 82 रनों पर सिमट गई. जेसन होल्डर 21 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे. स्थिति इतनी खराब रही कि वेस्टइंडीज के आठ बल्लेबाज़ दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. गेंदबाज़ी में अकील होसैन और काइल मेयर्स ने 2-2 विकेट जरूर लिए, लेकिन उनका यह प्रयास नाकाफी साबित हुआ. अब वेस्टइंडीज पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है और वे इसे टालने के लिए अगले मुकाबले में पूरा दम झोंक देंगे.

टी20 में नेपाल बनाम वेस्टइंडीज हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स(WI vs NEP Head to Head Records): नेपाल बनाम वेस्टइंडीज के बिच अब तक 2 टी20 खेला गया है. जो इस सीरीज का दौनों T20I मुकाबला नेपाल ने जीता हैं, वेस्टइंडीज अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीता हैं.

नेपाल बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टी20 2025 मैच के लिए प्रमुख खिलाड़ी (WI vs NEP Key Players To Watch Out): आसिफ शेख, सुनीप जोरा, मोहम्मद आदिल आलम, काइल मेयर्स, जेसन होल्डर, अकील होसेन जैसे खिलाड़ी इस मैच में सबकी निगाहों का केंद्र होंगे. वेस्टइंडिज के स्टार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में नेपाल सीरीज जीतकर इतिहास रचना चाहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (WI vs NEP Mini Battle): वेस्टइंडिज बल्लेबाज काइल मेयर्स और नेपाल के तेज गेंदबाज मोहम्मद आदिल आलम की टक्कर देखने लायक होगी. वहीं अकील होसेन बनाम आसिफ शेख की भिड़ंत भी मैच का पासा पलट सकती है.

नेपाल बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20I 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज का तीसरा मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 08:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 07:30 PM को होगा.

नेपाल बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20I का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कब और कहां देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए नेपाल बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20I मैच केवल ऑनलाइन FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए उपलब्ध रहेगा. इस मुकाबले का कोई टेलीविजन प्रसारण नहीं होगा.

नेपाल बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20I संभावित प्लेइंग इलेवन:

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: कुशल भर्टेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), संदीप जोरा, दीपेंद्र सिंह ऐरी, कुशल मल्ला, करन केसी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, नंदन यादव, ललित राजवंशी

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम: काइल मेयर्स, अकीम ऑगस्टे, केसी कार्टी, आमिर जंगू (विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, जेसन होल्डर, फैबियन एलन, अकील होसेन (कप्तान), नाविन बिडाईसी, ओबेड मैकॉय, रेमन सिमंड्स