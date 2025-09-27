BAN-W vs SL-W, World Cup 2025 Warm-Up Match Live Toss & Scorecard: बांग्लादेश महिला टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, श्रीलंका करेगी पहले गेंदबाजी, देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Bangladesh Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC महिला विश्व कप 2025 का वॉर्म-अप मुकाबला 27 सितंबर (शनिवार) को कोलंबो के कोलंबो क्रिकेट क्लब ग्राउंड में खेला जा रहा हैं. जिसमें बांग्लादेश महिला टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. वही, श्रीलंका पहले गेंदबाजी करेगी. यह मैच दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप से पहले अपनी रणनीति और संयोजन को परखने का बेहतरीन मौका होगा. यह भी पढ़ें: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश आईसीसी महिला विश्व कप वार्म-अप मैच में होगी कांटे की टक्कर, जानें कैसे देखें लाइव प्रसारण
देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), नाहिदा अख्तर, शर्मिन अख्तर, शोभना मोस्टोरी, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, फरगना हक, रबेया खान, मारुफा अख्तर, फरिहा त्रिस्ना, सुमैया अख्तर, रूब्या हैदर, निशिता अख्तर निशि, संजीदा अख्तर मेघला
श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: हासिनी परेरा, चमारी अथापथु (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, कविशा दिलहारी, अनुष्का संजीवनी (डब्ल्यू), इमेशा दुलानी, देवमी विहंगा, नीलाक्षी डी सिल्वा, पिउमी वाथसाला बदलगे, इनोका राणावीरा, उदेशिका प्रबोधनी, मल्की मदारा, सुगंधिका कुमारी, अचिनी कुलसुरिया
बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड