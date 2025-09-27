BAN-W vs SL-W, World Cup 2025 Warm-Up Match Live Streaming: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश आईसीसी महिला विश्व कप वार्म-अप मैच में होगी कांटे की टक्कर, जानें कैसे देखें लाइव प्रसारण

Sri Lanka Women (Photo: @WomensCricZone/X)

Where To Watch Bangladesh Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team Live Telecast: ICC महिला विश्व कप 2025 की शुरुआत से पहले बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 27 सितंबर (शनिवार) को श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ अहम वॉर्म-अप मुकाबला खेलेगी. यह मैच कोलंबो के कोलंबो क्रिकेट क्लब ग्राउंड में भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से शुरू होगा. श्रीलंका महिला टीम को घरेलू परिस्थितियों का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश महिला टीम के खिलाफ यह मुकाबला आसान नहीं होगा. इस मैच में कप्तान निगार सुल्ताना और सलामी बल्लेबाज़ शोरना आक्टर की बल्लेबाज़ी अहम होगी, वहीं मिडिल ऑर्डर में दिलारा आक्टर और मोनी जैसी खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाने उतरेंगी. गेंदबाजी विभाग में नाहिदा आक्टर और फहीमा खातून स्पिन से विपक्षी बल्लेबाज़ों को परेशान करने की कोशिश करेंगी, जबकि मरूफा आक्टर और जन्नतुल फ़र्दौस तेज़ आक्रमण की अगुवाई करेंगी. आईसीसी महिला विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म-अप मैच खेलेगी टीम इंडिया, जानें कैसे देखें लाइव प्रसारण

दूसरी ओर, श्रीलंका महिला टीम की अगुवाई चामारी अट्टापट्टू करेंगी, जो खुद इस सीरीज की टॉप फॉर्म में चल रही खिलाड़ियों में शामिल हैं. हैसिनी परेरा और विश्मी राजपक्षे की सलामी जोड़ी टीम को तेज़ शुरुआत दिला सकती है. मिडिल ऑर्डर में हर्षिता माधवी और निलाक्षी डे सिल्वा टीम के स्कोर को स्थिरता देंगी. गेंदबाजी में सुगांदिका कुमारी और मालकी मदारा पेस अटैक की जिम्मेदारी संभालेंगी, जबकि चामारी अट्टापट्टू खुद स्पिन विभाग में अहम भूमिका निभाएंगी. दोनों टीमों का संतुलन देखने के बाद यह मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है, लेकिन हालिया फॉर्म के आधार पर श्रीलंका को हल्का बढ़त हासिल है.

बांग्लादेश महिला बनाम श्रीलंका महिला पहला वार्म-अप मैच कब और कहां खेला जाएगा?

बांग्लादेश महिला टीम बनाम श्रीलंका महिला टीम का ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 वॉर्म-अप मैच 27 सितंबर (शनिवार) को श्रीलंका के कोलंबो क्रिकेट क्लब ग्राउंड में दोपहर 03:00 बजे (IST) से खेला जाएगा. यह मैच दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप से पहले अपनी रणनीति और संयोजन को परखने का बेहतरीन मौका होगा.

बांग्लादेश महिला बनाम श्रीलंका महिला, ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 वॉर्म-अप का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में श्रीलंका बनाम बांग्लादेश आईसीसी महिला विश्व कप वार्म-अप मुकाबले का टीवी पर सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा.

BAN-W vs SL-W ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 वॉर्म-अप की डिजिटल स्ट्रीमिंग डिटेल्स कैसे देखें?

भारतीय दर्शक श्रीलंका बनाम बांग्लादेश आईसीसी महिला विश्व कप वार्म-अप मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग पर देख सकते हैं. यह मैच केवल ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, इसलिए मैच देखने के लिए फैंस को FanCode पर मैच पास खरीदना होगा.