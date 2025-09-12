IND vs PAK, Asia Cup 2025: युद्ध जैसे हालातों के बीच होने जा रहा एशिया कप महामुकाबला, जानें कब-कब तनाव के साये में भिड़ीं भारत और पाकिस्तान की टीमें

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo credits: Instagram/surya_14kumar/X/@ICC)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का ग्रुप ए (Group A) का छठा मुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान जब-जब क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने आते हैं, तो यह सिर्फ़ एक खेल नहीं बल्कि जज़्बात, राजनीति और तनाव से भरा हुआ मुकाबला बन जाता है. एशिया कप 2025 का महामुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई में खेला जाएगा और एक बार फिर दोनों देशों के बीच जारी तनातनी के बीच यह मैच सुर्ख़ियों में है. क्या भारतीय फैंस का BCCI पर से उठा भरोसा? भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच का कर रहे हैं बॉयकॉट, नहीं बिक रहे महामुकाबले के टिकट

इस बार भी कई पूर्व क्रिकेटरों ने हालिया युद्ध जैसी परिस्थितियों को देखते हुए मैच का बहिष्कार करने का फ़ैसला लिया है. लेकिन यह पहली बार नहीं है जब भारत-पाकिस्तान का मुकाबला युद्ध या राजनीतिक उथल-पुथल के साये में होने जा रहा है. आइए जानते हैं ऐसे ही तीन बड़े मौक़े जब दोनों टीमें संघर्ष के दौर में भिड़ीं हैं. भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा से सिर्फ़ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह दोनों देशों के रिश्तों और हालात का आईना भी रहा है. एशिया कप 2025 का यह महामुकाबला भी ऐसे ही माहौल में खेला जाएगा.

1999 की भारत-पाक सीरीज़ और कारगिल युद्ध

साल 1999 में भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर था. इसी दौरान पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर आई और टेस्ट सीरीज़ खेली हैं. कारगिल युद्ध की भयावहता के बीच दोनों टीमों के बीच यह भिड़ंत हुई. उस दौरान दिल्ली के फिरोज़ शाह कोटला स्टेडियम (अब अरुण जेटली स्टेडियम) में गुस्साए फैंस ने तोड़फोड़ तक कर दी थी. हालात बेहद संवेदनशील थे, लेकिन इसके बावजूद सीरीज़ आगे बढ़ी और ज़बरदस्त मुकाबले हुए. तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई थी.

2011 विश्व कप का मोहाली सेमीफ़ाइनल

नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान दौरे को रद्द कर दिया था. वहीं 2009 में श्रीलंकाई टीम पर लाहौर में हमला होने के बाद पाकिस्तान से 2011 विश्व कप की मेज़बानी छीन ली गई. इन तमाम घटनाओं के बीच 2011 विश्व कप का सेमीफ़ाइनल मोहाली में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया. हालात इतने तनावपूर्ण थे कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी को मैच देखने का न्योता दिया हैं. मैदान के भीतर दोनों टीमों के बीच ज़बरदस्त जज़्बात देखने को मिले, लेकिन मेज़बान भारत ने कड़े संघर्ष में यह मुकाबला जीत लिया और फ़ाइनल में जगह बनाई.

एशिया कप 2023 का हाइब्रिड मॉडल

साल 2023 का एशिया कप भी राजनीति और सुरक्षा चिंताओं से प्रभावित रहा था. भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाकर खेलने से इनकार कर दिया हैं. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 2023 वनडे विश्व कप का बहिष्कार करने की धमकी दी. कई दौर की बातचीत के बाद एशिया कप 2023 को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया गया. भारत के सभी मैच श्रीलंका में कराए गए, जबकि बाकी मुकाबले पाकिस्तान में हुए. ठीक वैसे ही जैसे मौजूदा एशिया कप 2025 में भी हुआ, जहां पाकिस्तान ने भारत की मेज़बानी को ठुकराते हुए टूर्नामेंट का बहिष्कार किया और अंततः इस बार पूरे आयोजन को संयुक्त अरब अमीरात में शिफ्ट करना पड़ा हैं.