IND vs WI 2nd Test 2025 Day 4 Live Score Updates: क्लीन स्वीप करने उतरी टीम इंडिया को लगा दूसरा झटका! रोस्टन चेज़ ने साईं सुदर्शन को किया आउट

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके आखिरी दिन का खेल 14 अक्टूबर (मंगलवार) को खेला जा रहा हैं. 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दूसरी पारी में साई सुदर्शन 76 गेंदों पर 39 रन बनाकर डटे हुए थे. लेकिन रोस्टन चेज़ ने साईं सुदर्शन को आउटकर भारत को दूसरा झटका दिया हैं. केएल राहुल 94 गेंदों पर नाबाद 41 रन क्रीज़ पर हैं जिनका साथ कप्तान शुभमन गिल दे रहे है. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 89-2 (31 ओवर) था.
टीम इंडिया को लगा दूसरा झटका
2ND Test. WICKET! 28.3: Sai Sudharsan 39(76) ct Shai Hope b Roston Chase, India 88/2 https://t.co/gYKWcx9PdN #INDvWI #2ndTEST #TeamIndia @IDFCFIRSTBank
— BCCI (@BCCI) October 14, 2025