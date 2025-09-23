Suryakumar Yadav New Milestone: बांग्लादेश के खिलाफ सूर्यकुमार यादव अपने नाम कर सकते हैं ये अनोखा रिकॉर्ड, इस मामले में विराट कोहली और एमएस धोनी को छोड़ देंगे पीछे!

सूर्यकुमार यादव (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 4: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का चौथा मुकाबला आज यानी 24 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां सुपर 4 की शुरुआत बड़ी जीत से की, वहीं बांग्लादेश की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Liton Das) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Bangladesh, Super Four Match 4 Asia Cup 2025 Stats And Record Preview: दुबई में टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इस मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही है. टीम इंडिया ने खेले गए अब तक चारों मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज की है. पिछले मुकाबले में ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को छह विकेट से रौंदा है. वहीं, बांग्लादेश की टीम ने पिछले मैच में श्रीलंका को हराकर उनके विजयरथ पर विराम लगाया था. इसलिए टीम इंडिया को बांग्लादेश की टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए . मगर, हेड टू हेड रिकॉर्ड और हालिया फॉर्म देखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया का पलड़ा इस मैच में भारी रहने वाला है.

सुपर 4 राउंड में टीम इंडिया ने जीत के साथ शुरुआत की है. टीम इंडिया ने पहले ही मैच में पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया. टीम इंडिया को अब सुपर 4 राउंड में दो और मैच खेलने हैं. पाकिस्तान के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद टीम इंडिया फाइनल के एक कदम पास पहुंच गई है. जबकि, बांग्लादेश की टीम भी अपना पहला सुपर-4 मुकाबला जीतकर यहां आ रही हैं. ऐसे में यह दोनों टीमें फाइनल में पहुंचने की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं.

सुपर-फोर के चौथे मुकाबले में टीम इंडिया और बांग्लादेश की टीम भिड़ने वाली है. दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला जीतकर आ रहीं है. इस मुकाबले को जीतने वाली टीम एशिया कप के फाइनल में लगभग अपनी जगह पक्की कर लेगा. ऐसे में टीम इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के साथ-साथ सूर्यकुमार यादव के लिए यह मुकाबला बेहद खास होने वाला है. सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में विराट कोहली (Virat Kohli) और एमएस धोनी (MS Dhoni) के रिकॉर्ड का पीछा कर रहे हैं.

निशाने पर होगा छक्कों और जीत का रिकॉर्ड​

फिलहाल टी20 एशिया कप में छक्के लगाने के मामले में सूर्यकुमार यादव से आगे विराट कोहली हैं. इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव के पास विराट के इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है. इसके अलावा टी20 एशिया कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड भी दांव पर है. यह रिकॉर्ड फिलहाल टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के नाम दर्ज है.

विराट कोहली से महज एक कदम दूर सूर्यकुमार यादव

टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में फिलहाल विराट कोहली 8वें नंबर पर हैं. विराट कोहली 10 मैच की नौ पारी में 11 छक्के मार चुके हैं. विराट कोहली के बाद सूर्यकुमार यादव हैं. सूर्यकुमार यादव नौ मैच की आठ पारी में 10 छक्के जड़ चुके हैं. बांग्लादेश के खिलाफ अगर दो छक्के सूर्यकुमार यादव ने जड़ दिया तो विराट कोहली पीछे हो जाएंगे.

एमएस धोनी की बराबरी कर सकते हैं सूर्यकुमार यादव

टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के निशाने पर दूसरा बड़ा रिकॉर्ड एमएस धोनी का है. टी20 एशिया कप में फिलहाल सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले कप्तान एमएस धोनी हैं. एमएस धोनी ने साल 2016 में पांच मैच खेलकर सभी मुकाबले अपने नाम किए थे. एशिया कप 2025 में बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव चार मुकाबले जीत चुके हैं. सूर्यकुमार यादव एक मुकाबला जीतकर एमएस धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, जबकि दूसरा मुकाबला जीतते ही सूर्यकुमार यादव टी20 एशिया कप में टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान बन जाएंगे.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.