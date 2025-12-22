India Squad For T20 World Cup 2026: क्या सूर्यकुमार यादव पर लटकी थी तलवार? फॉर्म की वजह से जा सकती थी टी20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी; आख़िर SKY को किसने बचाया?

Suryakumar Yadav(Photo : X)

India Squad For T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के चयन को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले सामने आए. सबसे अहम फैसला उपकप्तान शुभमन गिल को टीम से बाहर करने का रहा. वहीं, खराब फॉर्म के बावजूद कप्तान सूर्यकुमार यादव का टीम में बने रहना क्रिकेट फैंस के लिए चर्चा का बड़ा विषय बन गया. सवाल यही था कि जब दोनों खिलाड़ी रन बनाने के लिए जूझ रहे थे, तो सिर्फ एक ही क्यों बच पाया? टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुनें गए शुभमन गिल? जानिए चयनकर्ताओं के फैसले के पीछे की पूरी कहानी

टीम चयन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस बार चयनकर्ताओं ने फॉर्म को प्राथमिकता दी, लेकिन कप्तानी जैसे फैक्टर ने सूर्यकुमार यादव को राहत दिलाई.

शुभमन गिल की फॉर्म बनी बड़ी वजह

Shubman Gill के हालिया टी20 आंकड़े चयनकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाए. उन्होंने 15 टी20 पारियों में 291 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 137 के आसपास रहा. ये आंकड़े सामान्य परिस्थितियों में ठीक माने जा सकते हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर यह प्रदर्शन टीम मैनेजमेंट को प्रभावी नहीं लगा.

उपकप्तान होने के बावजूद गिल रन बनाने में निरंतरता नहीं दिखा सके, जिसके चलते चयनकर्ताओं ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं की.

खराब फॉर्म के बावजूद सूर्यकुमार यादव को राहत

Suryakumar Yadav का हालिया टी20 प्रदर्शन उनके करियर के सबसे कमजोर दौर में गिना जा रहा है. इस साल खेले गए 19 टी20 मैचों में उन्होंने सिर्फ 218 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 123.2 रहा.

इसके बावजूद उनका चयन होना इस बात का संकेत है कि टीम मैनेजमेंट फिलहाल उनके नेतृत्व पर भरोसा जता रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कप्तानी ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसने SKY को ड्रॉप होने से बचाया. मैनेजमेंट मानता है कि एक सफल कप्तान के रूप में उन्हें फॉर्म में वापसी के लिए थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए.

चयनकर्ताओं का संदेश साफ

इस पूरी प्रक्रिया में चयनकर्ताओं ने यह भी दिखाया कि कोई भी खिलाड़ी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. संजू सैमसन पर जताया गया भरोसा इसका उदाहरण है. Sanju Samson ने पांचवें टी20 में South Africa के खिलाफ 22 गेंदों में 37 रन बनाकर मैच जिताऊ पारी खेली और अपने चयन को सही साबित किया. मैनेजमेंट का साफ संदेश है. टीम में जगह नाम या पद से नहीं, बल्कि प्रदर्शन से मिलेगी.

हालांकि कप्तानी ने फिलहाल सूर्यकुमार यादव को राहत जरूर दी है, लेकिन यह सुरक्षा स्थायी नहीं है. सूत्रों का कहना है कि अगर आने वाले मैचों में उनका बल्ला नहीं चला, तो जिस तरह शुभमन गिल को बाहर किया गया, वैसा ही फैसला कप्तान के खिलाफ भी लिया जा सकता है