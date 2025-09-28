Asia Cup Final 2025 IND vs PAK: 'जब तक जंग है, तब तक राइवलरी रहेगी'... सूर्या के बयान पर पाकिस्तानी दिग्गज राशिद लतीफ का पलटवार

सूर्यकुमार यादव (Photo Credit: X Formerly Twitter)

एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. उन्होंने भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट की 'राइवलरी' (दुश्मनी या टक्कर) को लगभग खत्म बता दिया है. अब उनके इस बयान पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने करारा जवाब दिया है.

सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा था?

फाइनल से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारत ने छोटे फॉर्मेट के क्रिकेट में पाकिस्तान पर इतना दबदबा बना लिया है कि इसे अब 'राइवलरी' नहीं कहा जा सकता. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "आप लोगों को (मीडिया को) इसे राइवलरी कहना बंद कर देना चाहिए. राइवलरी तब होती है जब 15-20 मैचों में स्कोर 7-7 या 8-7 जैसा हो. अगर स्कोर 10-1 या 13-0 जैसा है, तो यह कोई राइवलरी नहीं है."

सीधे शब्दों में कहें तो, सूर्या का मानना है कि जब मुकाबला इतना एकतरफा हो, तो इसे बराबरी की टक्कर या दुश्मनी कहना सही नहीं है.

राशिद लतीफ का पलटवार

सूर्यकुमार की इस बात पर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राशिद लतीफ ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जब तक दोनों देशों के बीच 'जंग' (राजनीतिक तनाव) रहेगी, तब तक क्रिकेट की राइवलरी भी खत्म नहीं होगी, भले ही मैच का नतीजा कुछ भी हो.

उन्होंने भारत के हालिया 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा, "राइवलरी तो रहेगी. जब तक जंग है, तब तक क्रिकेट की राइवलरी रहेगी. ये खत्म नहीं होगी."

लतीफ ने आगे कहा, "हां, ये हो सकता है कि भारत जीतता रहे, इसमें कोई समस्या नहीं है. लेकिन राइवलरी हमेशा बनी रहेगी."

'दबाव भारत पर है, पाकिस्तान पर नहीं'

राशिद लतीफ ने यह भी कहा कि फाइनल में सारा दबाव भारत पर होगा. उनके मुताबिक, "भारत के पास खोने के लिए सब कुछ है. पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वे पहले से ही अंडरडॉग (कमजोर) माने जा रहे हैं. अगर पाकिस्तान यह मैच जीत जाता है, तो यह बीसीसीआई और उन भारतीय खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल होगा जो इस टूर्नामेंट को लेकर काफी कुछ बोलते रहे हैं."

कुल मिलाकर, फाइनल मैच से पहले दोनों तरफ से माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है और इस जुबानी जंग ने मुकाबले का रोमांच और भी बढ़ा दिया है.