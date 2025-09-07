ZIM vs SL 3rd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: श्रीलंका ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को दिया पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Sri Lanka National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 07 सितंबर (रविवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसमे श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का विकल्प चुनी है. वही, जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया है. हरारे में खेले गए पहले मैच में श्रीलंका ने शानदार शुरुआत की थी और 176 रन का लक्ष्य बड़ी आसानी से हासिल कर 1-0 की बढ़त बनाई. लेकिन दूसरे टी20 में मेज़बान ज़िम्बाब्वे ने शानदार वापसी करते हुए श्रीलंका को महज़ 80 रन पर समेट दिया. सिकंदर रज़ा और ब्रैड इवांस की उम्दा गेंदबाज़ी ने श्रीलंका की बल्लेबाज़ी की कमजोरियों को उजागर कर दिया और सीरीज़ को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया है. जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 के मिनी बैटल होगा रोमांचक, ये खिलाड़ी करेंगे एक दूसरे को परेशान
श्रीलंका ने जीता टॉस
Sri Lanka won the toss and elected to bowl in the final #ZIMvSL T20I at Harare Sports Club.
Who will come out tops in the series decider ❓#ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/E729dOWr8D
— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) September 7, 2025
यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), सीन विलियम्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेन्डा मापोसा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी
श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, कामिल मिशारा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, बिनुरा फर्नांडो
ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 मैच का प्रसारण भारत में टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, फैंस जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.