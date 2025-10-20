SL-W vs BAN-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Streaming: महिला वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से भिड़ेगी श्रीलंका की महिलाएं, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

श्रीलंका महिला बनाम बांग्लादेश महिला (Photo: X/@ESPNcricinfo /@BCBtigers)

Where To Watch Sri Lanka Women's National Cricket Team vs Bangladesh Women's National Cricket Team Match Live Telecast: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप (ICC Women’s World Cup) 2025 का 21वां मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ. डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में खेला जाएगा. श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम वर्तमान में अंक तालिका में सातवें स्थान पर है. उन्होंने अपने पांच मुकाबलों में दो मैच गंवाए हैं, जबकि तीन मैच बारिश के कारण धुल गए. टीम का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है और इस मैच में जीत उनके लिए सेमीफाइनल की उम्मीदों को जीवित रखने के लिए बेहद जरूरी होगी. श्रीलंका की टीम को अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों से संयुक्त प्रदर्शन की आवश्यकता होगी. महिला विश्व कप के 13वें सत्र में किसने मचाया बल्ले और गेंद से धमाल? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट

वहीं, बांग्लादेश महिला टीम ने भी अब तक पांच मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें एक जीत और चार हार का सामना करना पड़ा है. उनका एकमात्र जीत वाला मैच उन्हें अंक तालिका में टिकाए हुए है, लेकिन लगातार हार से टीम का आत्मविश्वास प्रभावित हुआ है. बांग्लादेश को इस अहम मुकाबले में मजबूत वापसी करनी होगी ताकि वह टूर्नामेंट में अपनी स्थिति को सुधार सके. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला प्लेऑफ की संभावनाओं को देखते हुए रोमांचक होने की उम्मीद है.

श्रीलंका महिला बनाम बांग्लादेश महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का 21वां मुकाबला 19 अक्टूबर (सोमवार) को नवी मुंबई के डॉ. डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से खेला जाएगा.

श्रीलंका महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला विश्व कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में श्रीलंका महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला विश्व कप 2025 मैच का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. दर्शक Star Sports के विभिन्न चैनलों पर इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

श्रीलंका महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला विश्व कप 2025 की डिजिटल स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ICC महिला विश्व कप 2025 का डिजिटल अधिकार JioHotstar के पास है. क्रिकेट फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के माध्यम से श्रीलंका महिला बनाम बांग्लादेश महिला मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए सब्सक्रिप्शन आवश्यक होगा. इस तरह दर्शक टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों से मैच का आनंद उठा सकते हैं.