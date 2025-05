Sri Lanka Women vs South Africa Women, 3rd Match Pitch Report And Weather Update: कोलंबो में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या श्रीलंकाई गेंदबाज करेंगे काम तमाम, मैच से पहले जानें आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

आर.प्रेमदासा स्टेडियम, कोलोंबो(Credit: X/@ICC)

Sri Lanka Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, Tri-Nation Series 2025 3rd ODI Pitch Report And Weather Update: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ट्राई सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला कल यानी 2 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. इस ट्राई सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के हाथों में है. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापत्थु (Chamari Athapaththu) कर रहीं हैं. इस ट्राइ सीरीज में कुल तीन टीमें खेल रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka Women vs South Africa Women, 3rd Match Live Streaming In India: श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच कल खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस ट्राइ सीरीज में साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और टीम इंडिया ने हिस्सा लिया हैं. यह ट्राइ सीरीज 27 अप्रैल से शुरू हुआ जो 6 मई तक चलेगा. यह टूर्नामेंट वनडे फॉरमेट में खेला जा रहा हैं. भारत में महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होगा. इसके लिए 8 टीमें ने क्वालीफाई भी कर लिया है. इस अहम टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए भारतीय महिला टीम ट्राई सीरीज में नजर आएगी.

भारत के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के अपने पहले मैच में, दक्षिण अफ्रीका को सलामी बल्लेबाज तजमिन ब्रिट्स के शानदार तीसरे वनडे शतक के बावजूद 277 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 15 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. पिछले साल भारत में अपना वनडे डेब्यू करने के बाद से, एनेरी दक्षिण अफ्रीकी टीम का नियमित हिस्सा रही हैं और उनकी तुलना अनुभवी ऑलराउंडर मारिजान कैप से की जाती रही है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (SL-W vs SA-W Head To Head Record In ODI)

श्रीलंका महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच खेले वनडे मुकाबलों में हेड टू हेड रिकॉक्ड में दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा काफी भारी दिखा है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 23 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका 15 मैचों को अपने नाम करने में कामयाब रही है तो वहीं श्रीलंका की टीम ने सिर्फ आठ मैच अब तक जीते हैं. ऐसे में इस रिकॉर्ड को दक्षिण अफ्रीका आगे भी बरकरार रखना चाहेगी. पिछले 50 ओवरों के मुकाबले में मेजबान टीम की कप्तान चामरी अथापथु की नाबाद 195 रन की पारी ने उनकी टीम को छह विकेट से जीत दिलाई और लॉरा वोल्वार्ट की करियर की सर्वश्रेष्ठ 184 रन की पारी को पीछे छोड़ दिया.

पिच रिपोर्ट (SLW vs SAW Pitch Report)

आर प्रेमदासा स्टेडियम में बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ सकतें हैं. जबकि स्पिनरों के हावी होने की उम्मीद है. पिछले साल, जब भारत ने श्रीलंका का दौरा किया था. तब इस स्थल ने सभी तीन एकदिवसीय मैचों की मेजबानी की थी और सभी मैचों में बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है और बल्लेबाज भी नई गेंद से रन बटोरना चाहेंगे. क्योंकि खेल खेल जैसे आगे बढ़ेगा स्पिनर का रोल अहम हो जाएगा. आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहां अब तक 169 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 92 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. श्रीलंका की पिचों पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है और आज के मैच में भी यही ट्रेंड देखने को मिल सकता है.

कोलोंबो के मौसम का हाल (Colombo Weather Report)

कोलंबो में शुक्रवार को तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, बारिश की संभावना 44% है और सुबह के समय कहीं-कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. हालांकि, बीच-बीच में मौसम साफ रहने की भी उम्मीद है. ऐसे में आज के मुकाबले में कुछ मौसम से जुड़ी बाधाएं देखने को मिल सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

श्रीलंका: चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समाराविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), हंसिमा करुणारत्ने, पिउमी बडालगे, अचिनी कुलसुरिया, इनोका राणावीरा, मल्की मदारा.

दक्षिण अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, लारा गुडॉल, काराबो मेसो (विकेटकीपर), सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन, नॉनकुलुलेको म्लाबा, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास.

नोट: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.