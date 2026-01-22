Sri Lanka vs England, 1st ODI Match Key Players To Watch Out: श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs England National Cricket Team, 1st ODI Match Key Players To Watch: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 22 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक के हाथों में सौंपी गई है वहीं, जैक क्राउली साल 2023 के बाद पहली बार वनडे टीम में लौटे हैं. दोनों टीमें पहला मुकाबला जीतकर सीरीज में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चरित असलांका (Charith Asalanka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: UPW vs GG, WPL 2026 14th Match Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा यूपी वारियर्स बनाम गुजरात जायंट्स के बीच महा मुकाबला? जानें कहां, कहां और कैसे लाइव देख सकेंगे मुकाबला

श्रीलंका ने अपने पिछले तीन मैच गंवाए हैं, लेकिन कोलंबो उनका मजबूत गढ़ माना जाता है. श्रीलंका की सबसे बड़ी ताकत स्पिन आक्रमण है, जिसकी अगुवाई वानिंदु हसरंगा और महेश थीक्षाणा कर रहे हैं. बल्लेबाज़ी में पाथुम निसांका लगातार रन बनाकर टीम को संभाले हुए हैं. दूसरी तरफ, इंग्लैंड ने भी हाल के समय में संघर्ष किया है और अपनी पिछली पांच वनडे मुकाबलों में से चार हारी हैं. हालांकि, जो रूट की वापसी स्पिन के खिलाफ टीम को स्थिरता देती है. युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल और रेहान अहमद उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

श्रीलंका की टीम से पथुम निसांका, चरिथ असलंका, और वानिन्दु हसरंगा स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं इंग्लैंड की टीम से रूट, जोस बटलर, और सैम करन अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं. दोनों टीमें हाल के मैचों में संघर्ष करती दिखी हैं और अपनी पिछली पाँच में से कई मैच हार चुकी हैं, ऐसे में यह मुकाबला मोमेंटम हासिल करने के लिए बेहद अहम है. यह मुकाबला 300 रन का हाई-स्कोरिंग मुकाबला नहीं है. इस मैदान पर स्पिन, धैर्य और ऑल-राउंड प्रदर्शन को समझना ही जीत की कुंजी होगी.

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड वनडे हेड-टू-हेड (SL vs ENG ODI Head To Head Record)

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच अबतक 79 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम ने 38 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, श्रीलंका की टीम को महज 37 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, तीन मैच बेनतीजा रहा और एक मैच टाई रहा है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी निगाह (Key Players To Watch)

पाथुम निसांका (Pathum Nissanka): पाथुम निसांका श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं. हालिया स्कोर 122 और 76 पाथुम निसांका के शानदार फॉर्म को दर्शाते हैं. कठिन पिच पर पाथुम निसांका पारी को संभालने की पूरी क्षमता रखते हैं. इस मुकाबले में भी पाथुम निसांका से बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga): वानिंदु हसरंगा इस मुकाबले में विरोधी टीम के बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा सकते हैं. कोलंबो जैसी टर्निंग पिच पर वानिंदु हसरंगा बल्लेबाज़ों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. इसके अलावा वानिंदु हसरंगा लोअर आर्डर में बल्लेबाज़ी भी कर सकते हैं.

जो रूट (Joe Root): इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं. जब पिच घूमती है, तब तकनीक काम आती है. रूट स्पिन के लिए शानदार बल्लेबाज हैं और पारी को संभालने में माहिर हैं. पिछले 5 मैचों में जो रूट का फैंटेसी औसत 63.2 पॉइंट्स है.

आदिल राशिद (Adil Rashid): इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज आदिल राशिद कोलंबो की पिच के लिए एकदम फिट हैं. आदिल राशिद ने पिछले पांच मैचों में 10 विकेट अपने नाम किए हैं. इस मुकाबले में भी आदिल राशिद अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं.

श्रीलंका की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), सदीरा समरविक्रमा, चरिथ असलंका, कामिन्दु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, वानिन्दु हसरंगा, महेश थीक्षाना, प्रमोद मदुशन, असीथा फर्नांडो.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर: जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), विल जैक, सैम करन, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, आदिल राशिद.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.