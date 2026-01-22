UPW vs GG, WPL 2026 14th Match Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा यूपी वारियर्स बनाम गुजरात जायंट्स के बीच महा मुकाबला? जानें कहां, कहां और कैसे लाइव देख सकेंगे मुकाबला

गुजरात जायंट्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

UP Warriorz Women vs Gujarat Giants Women, 14th Match TATA Women's Premier League 2026 Live Streaming Details: टाटा महिला प्रीमियर लीग 2026 का 14वां मुकाबला आज यानी 22 जनवरी को यूपी वारियर्स महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के बीसीए स्टेडियम, कोटाम्बी (BCA Stadium, Kotambi) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. महिला प्रीमियर लीग 2026 में यूपी वारियर्स की शुरुआत बेहद कठिन रही थी, जहां टीम को लगातार तीन मैचों में हार झेलनी पड़ी थीं. हालांकि इसके बाद वॉरियर्ज़ ने शानदार वापसी की और मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगातार दो मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की. इन जीतों के साथ यूपी वारियर्स ने लय हासिल कर ली है और अब टीम इसी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए अपने अगले मुकाबले में गुजरात जायंट्स को चुनौती देने उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीजन में गुजरात जायंट्स की अगुवाई एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, यूपी वारियर्स की कमान मेग लैनिंग (Meg Lanning) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs England, 1st ODI Match Colombo Weather Report: श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन या फैंस उठाएंगे पुरे मैच का लुफ्त? यहां जानें कैसा रहेगा कोलंबो के मौसम का हाल

महिला प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स की टीम इस समय अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर है. गुजरात जायंट्स की टीम ने अब तक खेले गए मुकाबलों में 2 मैच जीते हैं, जबकि 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. बल्लेबाज़ी में एशले गार्डनर गुजरात जायंट्स की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रही हैं, जिनके नाम 191 रन दर्ज हैं. वहीं गेंदबाज़ी में सोफी डिवाइन ने अब तक 9 विकेट लेकर टीम का भार संभाला है. पिछले मुकाबले में गुजरात जायंट्स विमेन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 61 रनों की बड़ी हार झेलनी पड़ी, जिससे टीम की स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है.

यूपी वॉरियर्ज नए कप्तान मेग लैनिंग के साथ मैदान में उतरी है. महिला प्रीमियर लीग में यूपी वारियर्स की टीम इस समय अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बनी हुई है. यूपी वारियर्स की टीम ने अब तक 5 मुकाबलों में 2 जीत दर्ज की है, जबकि 3 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. बल्लेबाज़ी में फोएबे लिचफील्ड यूपी वारियर्स की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं, जिनके नाम 211 रन दर्ज हैं. वहीं गेंदबाज़ी में शिखा पांडेय ने 5 विकेट लेकर टीम के लिए अहम भूमिका निभाई है. पिछले मुकाबले में UP वॉरियर्ज़ विमेन ने मुंबई इंडियंस को 22 रनों से हराकर आत्मविश्वास के साथ जीत दर्ज की थी.

अब तक कुछ ऐसा रहा है डब्ल्यूपीएल का सफर

महिला प्रीमियर लीग के अब तक तीन सीजन खेले जा चुके हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस ने दो बार खिताब अपने नाम किया है, जबकि एक बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चैंपियन बनी है. वहीं, हर सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी शानदार रही है और लगातार तीनों बार फाइनल तक पहुंचने में सफल रही है, हालांकि खिताब अभी तक उनके हाथ नहीं लगी है.

दोनों टीमों के हेड टू हेड (GG-W vs UPW-W Head To Head Record)

महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में गुजरात जायंट्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच कुल सात मैच खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात जायंट्स महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. गुजरात जायंट्स महिला ने चार मैच जीते हैं, जबकि तीन मैच यूपी वारियर्स महिला ने अपने नाम किए हैं. इस दौरान दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. अब देखने वाली बात होगी कि आठवें मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है. इस सीजन में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे.

गुजरात जायंट्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच डब्ल्यूपीएल का 14वां मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

टाटा महिला प्रीमियर लीग 2026 का 14वां मुकाबला आज यानी 22 जनवरी को यूपी वारियर्स महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला के बीच वडोदरा (Vadodara) के बीसीए स्टेडियम, कोटाम्बी (BCA Stadium, Kotambi) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. जिसके टॉस के लिए दोनों कप्तान दोपहर 3:00 बजे मैदान पर आएंगे.

कहां और कैसे देखें लाइव मैच? (Gujarat Giants Women vs Up Warriorz Women Live Streaming)

गुजरात जायंट्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच 14वां मुकाबला आज वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले को आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे. वहीं, मोबाइल पर भी आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

इस बार भी डब्ल्यूपीएल में दो तरह के मैच होंगे. दोपहर के मुकाबले तीन बजे शुरू होंगे, जबकि शाम के मैच 7 बजकर 30 मिनट पर खेले जाएंगे. एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबले के लिए वडोदरा को वेन्यू चुना गया है. वहीं डब्ल्यूपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 5 फरवरी को खेला जाना है. इस बार टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला वीकेंड के बजाय वीक डे पर खेला जाएगा. पूरे टूर्नामेंट में कुल 22 मैच खेले जाएंगे, जो फैंस को लगातार रोमांच और कड़ी प्रतिस्पर्धा का अनुभव देंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ट्रॉफी किस टीम के नाम होती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GG-W vs UPW-W 14th Match Playing Prediction)

गुजरात जायंट्स महिला: बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, भारती फुलमाली, एश्ले गार्डनर (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहम, कनिका आहूजा, आयुषी सोनी, काश्वी गौतम, तनुजा कंवर, तीतास साधु, रेणुका सिंह.

यूपी वारियर्स महिला: मेग लैनिंग (कप्तान), किरण नवगिरे, हरलीन देओल, फोबे लिचफील्ड, श्वेता सेहरावत (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, डिएंड्रा डॉटिन, सोफी एक्लेस्टोन, आशा सोभना, शिखा पांडे, क्रांति गौड़.

नोट: गुजरात जायंट्स महिला क्रिकेट टीम बनाम यूपी वारियर्स महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.