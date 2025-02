Sri Lanka vs Australia, 1st ODI Match 2025 Scorecard: कोलंबो वनडे में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 49 रनों से हराया, महेश थीक्षाना ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें SL बनाम AUS मैच का स्कोरकार्ड

Sri Lanka National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Scorecard: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला वनडे आज यानी 12 फरवरी को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला गया. पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 49 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही श्रीलंका ने सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. इस सीरीज में श्रीलंका की कमान चैरिथ असलांका (Charith Asalanka) के हाथों में हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई स्टीव स्मिथ (Steven Smith) कर रहे हैं. Sri Lanka vs Australia 1st ODI 2025 Scorecard: पहले वनडे में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 215 रन का टारगेट, चारिथ असलंका ने खेली शतकीय पारी; यहां देखें स्कोरकार्ड

यहां देखें SL बनाम AUS मैच का स्कोरकार्ड:

Captain led the way, the bowlers did the rest, and Sri Lanka sealed a special win in Colombo 👏

Scorecard: https://t.co/hUfHKSGniu | #SLvAUS pic.twitter.com/5uIk98jfMJ

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 12, 2025