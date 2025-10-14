PAK vs SA 1st Test 2025 Day 3 Live Scorecard: दक्षिण अफ्रीका की टीम 269 रनों पर सिमटी, पाकिस्तान ने हासिल की 109 रनों की बढ़त, टोनी डी ज़ोरज़ी ने जड़ा शतक, देखें तीसरे दिन का लाइव स्कोरकार्ड

South Africa(Credit: X/@ProteasMenCSA)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs SA Test Series) का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर (रविवार) से 16 अक्टूबर तक लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके तीसरे दिन का खेल 14 अक्टूबर (मंगलवार) को दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 84 ओवर में 269 रन पर सिमट गई हैं. टोनी डी ज़ोरज़ी ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 104 रन बनाए, जबकि रयान रिकेल्टन ने 71 रन जोड़े. एडेन मार्कराम 20 रन बनाकर आउट हुए. अन्य बल्लेबाजों में वियान मुल्डर ने 17, ट्रिस्टन स्टब्स 8 और सेनुरन मुथुसामी 11 रन बनाए. पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 378 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका के सामने 109 रनों की बढ़त ले ली हैं. पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की स्तिथि नाजूक, पाकिस्तान अभी भी 162 रनों से आगे, जानिए कब, कहां और कैसे देखें तीसरे दिन का लाइव प्रसारण

पाकिस्तान की ओर से नोमान अली ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए. सजिद खान ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि शाहीन अफरीदी और हसन अली को कोई विकेट नहीं मिला हैं. सलमान अली आगा को 1 सफलता मिली हैं.

पाकिस्तान की पहली पारी

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 110.4 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 378 रन बनाए. टीम की ओर से इमाम-उल-हक और सलमान अली अघा ने सर्वाधिक योगदान दिया. इमाम-उल-हक ने 153 गेंदों पर 93 रन बनाए जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था. सलमान अली अघा ने 145 गेंदों में 93 रन बनाए और 3 चौके तथा 5 छक्के लगाए. कप्तान शान मसूद ने 147 गेंदों में 76 रन बनाए जबकि विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने 140 गेंदों में 75 रन बनाकर टीम को मजबूती प्रदान की. बाबर आज़म 48 गेंदों में 23 रन ही बना सके.

दक्षिण अफ्रीका की ओर से सेनुरान मुतुसामी ने सबसे प्रभावशाली गेंदबाजी की और 32 ओवर में 6 विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. प्रेनेलन सुब्रायन ने 2 विकेट लिए, सिमोन हार्मर और कगिसो रबाडा ने 1-1 विकेट लेकर टीम का दबाव बनाए रखा.