PAK vs SA 1st Test 2025 Day 3 Live Streaming: पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की स्तिथि नाजूक, पाकिस्तान अभी भी 162 रनों से आगे, जानिए कब, कहां और कैसे देखें तीसरे दिन का लाइव प्रसारण

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Live Telecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs SA Test Series) का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर (रविवार) से लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके तीसरे दिन का खेल 14 अक्टूबर (मंगलवार) को खेला जाएगा. जिसके दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 67 ओवर में 6 विकेट पर 216 रन बना लिए हैं और अभी भी 162 रन पीछे है. टोनी डी ज़ोरज़ी 81 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि सेनुरन मुथुसामी 6 रन पर खेल रहे हैं. रयान रिकेल्टन ने 71 रन का योगदान दिया. पाकिस्तान की ओर से नोमान अली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि सजिद खान और सलमान अली आगा को एक-एक सफलता मिली. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने बनाई मैच में पकड़

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 378 रन बनाए. इमाम-उल-हक ने 153 गेंदों पर 93 रन बनाए जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था. सलमान अली अघा ने 145 गेंदों में 93 रन बनाए और 3 चौके तथा 5 छक्के लगाए. कप्तान शान मसूद ने 147 गेंदों में 76 रन बनाए जबकि विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने 140 गेंदों में 75 रन बनाकर टीम को मजबूती प्रदान की. बाबर आज़म 48 गेंदों में 23 रन ही बना सके. दक्षिण अफ्रीका की ओर से सेनुरान मुतुसामी ने 32 ओवर में 6 विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. प्रेनेलन सुब्रायन ने 2 विकेट लिए, सिमोन हार्मर और कगिसो रबाडा ने 1-1 विकेट लेकर टीम का दबाव बनाए रखा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट 2025 का तीसरा दिन कब और खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर (रविवार) से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. जिसके तीसरे दिन का खेल 14 अक्टूबर (मंगलवार) को भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्य से भारत में प्रशंसक पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 टीवी पर लाइव नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी आधिकारिक प्रसारक ने इस सीरीज़ के अधिकार नहीं लिए हैं. इसलिए भारत में यह मुकाबला किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं होगा. ऑनलाइन विकल्पों के लिए नीचे पढ़ें.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग मुफ्त में कैसे देखें?

जैसे लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं है, वैसे ही इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भी भारत में उपलब्ध नहीं होगी. प्रशंसक किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देख पाएंगे. हालांकि, दर्शक साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से लाइव स्कोर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. उम्मीद हैं कि भारतीय दर्शक इस मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये देख सकेंगे.