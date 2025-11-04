PAK vs SA 1st ODI 2025 Live Scorecard: फैसलाबाद में दक्षिण अफ्रीका की पारी सिमटी 263 रन पर, पाकिस्तान ने गेंदबाजी में किया शानदार प्रदर्शन, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (PAK vs SA ODI Series) का पहला मुकाबला फैसलाबाद (Faisalabad) के इकबाल स्टेडियम (Iqbal Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो पूरी तरह सही साबित हुआ. दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.1 ओवर में 263 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. जवाब में पाकिस्तान की टीम अभी बल्लेबाजी करने उतरेगी. अब पाकिस्तान की टीम 264 रनों के लक्ष्य का पीछा करेगी. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका की ओर से सलामी बल्लेबाज़ क्विंटन डी कॉक और लुआन-द्रे प्रिटोरियस ने शानदार शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. प्रिटोरियस ने 60 गेंदों पर 57 रन बनाए जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था. वहीं डी कॉक ने 71 गेंदों पर 63 रन बनाए और अच्छी लय में दिखे.

कप्तान मैथ्यू ब्रीट्जके ने 54 गेंदों पर 42 रन बनाए, जबकि मध्यक्रम के बल्लेबाज सिनेथेम्बा क्वेसीले ने 22 रनों की उपयोगी पारी खेली. हालांकि इसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और पूरी टीम को 263 पर समेट दिया. सबसे ज्यादा रन कॉर्बिन बॉश ने निचले क्रम में 40 गेंदों पर 41 रन बनाकर जोड़े. टीम के बाकी बल्लेबाज़ उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और जल्दी-जल्दी आउट होते गए.

गेंदबाजी में पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह और अबरार अहमद ने तीन-तीन विकेट चटकाए. नसीम ने 9.1 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि अबरार ने 9 ओवर में 53 रन देकर 3 बल्लेबाज़ों को पवेलियन भेजा. साइम अय्यूब ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. मोहम्मद नवाज़ ने एक विकेट लिया. कप्तान शाहीन अफरीदी ने 10 ओवर में 55 रन देकर 1 विकेट झटका हैं. दक्षिण अफ्रीका की पारी में कुल 14 अतिरिक्त रन (11 वाइड, 2 नो-बॉल और 1 लेग बाई) जुड़े. टीम 49.1 ओवर में 263 रनों पर सिमट गई.