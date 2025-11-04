PAK vs SA 1st ODI 2025 Toss & Live Scorecard: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (PAK vs SA ODI Series) का पहला मुकाबला फैसलाबाद (Faisalabad) के इकबाल स्टेडियम (Iqbal Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद पाकिस्तान ने टी20 सीरीज में शानदार वापसी करते हुए 2-1 से जीत दर्ज की थी. अब एक्शन वनडे फॉर्मेट में शिफ्ट हो गया है, जहां साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे में होगी कांटे की टक्कर, जानें कैसे चुने बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जीता टॉस
Toss Update 🪙
🇵🇰 Pakistan have won the toss and elected to Bowl first.
A special day for Lhuan-dré Pretorius, Sinethemba Qeshile, and Donovan Ferreira, who are making their ODI debuts for #TheProteas Men. 💚👏
Here's how we line up for today's series opener at Iqbal Stadium.
— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 4, 2025
देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सईम अयूब, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हुसैन तलत, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी (कप्तान), नसीम शाह, अबरार अहमद
दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: क्विंटन डी कॉक (कप्तान), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, टोनी डी ज़ोरज़ी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के (विकेटकीपर), सिनेथेम्बा केशिले, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, ब्योर्न फोर्टुइन, लुंगी एनगिडी, लिज़ाद विलियम्स
पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
भारत में पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे 2025 का प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज के लिए कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है. जैसे टेलीकास्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वैसे ही पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं की जाएगी. भारत में फैंस ऑनलाइन लाइव मैच नहीं देख पाएंगे, लेकिन वे साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव स्कोर अपडेट्स फॉलो कर सकते हैं.