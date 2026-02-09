SA vs Can Scorecard T20 WC 2026: दक्षिण अफ्रीका बनाम कनाडा - एक रोमांचक मुकाबला, यहां जानें Scorecard

दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs Canada National Cricket Team Live Scorecard: आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 का नौवां मुकाबला आज, 9 फरवरी 2026 को अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच खेला जाएगा. यह ग्रुप-सी का एक महत्वपूर्ण मैच है, जहाँ दक्षिण अफ्रीका अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने उतरेगा, वहीं कनाडा उलटफेर करने के इरादे से मैदान में उतरेगा. भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होने वाला यह मैच अनुभव और महत्वाकांक्षा के बीच एक दिलचस्प भिड़ंत का गवाह बनेगा.

दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें और चुनौतियाँ

दक्षिण अफ्रीका की टीम 2024 टी-20 विश्व कप की उपविजेता रही थी और इस बार खिताब जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है. प्रोटियाज टीम को टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजी आक्रमणों में से एक माना जाता है, जो उनके अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. टीम में क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर, एडेन मार्करम (कप्तान), और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं. गेंदबाजी में कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्त्या और केशव महाराज जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं. हालांकि, 2024 टी-20 विश्व कप फाइनल में भारत से हारने के बाद से दक्षिण अफ्रीका का फॉर्म थोड़ा अस्थिर रहा है, उन्होंने 32 में से केवल 12 मैच जीते हैं. टीम इस मैच में जीत के साथ अपने अभियान की मजबूत शुरुआत करना चाहेगी.

क नाडा का आत्मविश्वास और रणनीति

कनाडा की टीम इस टूर्नामेंट में एक अंडरडॉग के रूप में प्रवेश कर रही है, लेकिन उन्होंने अमेरिका क्षेत्रीय क्वालीफायर में अपने सभी मैच जीतकर लगातार दूसरी बार टी-20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करके अपनी क्षमता साबित की है. दिलप्रीत बाजवा की कप्तानी में, कनाडा वैश्विक मंच पर एक मजबूत छाप छोड़ने के लिए उत्सुक है. टीम में नवनीत धालीवाल, युवराज समरा और हर्ष ठाकर जैसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल के मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है. कनाडा की टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश करने और एक बड़ा उलटफेर करने का लक्ष्य रखेगी. यह दोनों टीमों के बीच टी-20 प्रारूप में पहली भिड़ंत होगी, जो इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना देती है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम अपनी सपाट और बल्लेबाजों के अनुकूल पिचों के लिए जाना जाता है. यहाँ गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है, जिससे पावर हिटर्स को फायदा होता है और आमतौर पर हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं. पिच शुरू में तेज गेंदबाजों को कुछ मदद दे सकती है, जबकि पारी के अंत में धीमी होने पर स्पिनरों और कटर गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिल सकती है. पहली पारी का औसत स्कोर आमतौर पर 180-190 से ऊपर रहता है, और 200 से अधिक का स्कोर एक अच्छा टोटल माना जाता है. इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का जीत प्रतिशत अधिक रहा है.

निष्कर्ष

दक्षिण अफ्रीका बनाम कनाडा का यह मुकाबला टी-20 विश्व कप 2026 में एक दिलचस्प शुरुआत का वादा करता है. जहाँ दक्षिण अफ्रीका अपनी प्रतिष्ठा और अनुभव के साथ जीत दर्ज करना चाहेगा, वहीं कनाडा अपनी जुझारू भावना और अप्रत्याशित प्रदर्शन से सभी को चौंकाने की कोशिश करेगा. यह मैच टूर्नामेंट के शुरुआती चरणों में एक रोमांचक क्रिकेट एक्शन प्रदान करने के लिए तैयार है.