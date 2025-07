South Africa Champions vs Australia Champions, WCL 2025 2nd Semi Final Match Live Toss And Scorecard: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एबी डिविलियर्स ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ़्रीका चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Champions vs Australia Champions, World Championship of Legends 2025 2nd Semi Final Match Live Toss And Scorecard Update: चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 (WCL 2025) अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हैं. डब्लूटीएल का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी 31 जुलाई को साउथ अफ्रीका चैंपियंस (South Africa Champions) बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस (Australia Champions) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में खेला जा रहा हैं. इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें लीग चरण में ही बाहर हो गई हैं. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की अगुवाई ब्रेट ली (Brett Lee) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस की कमान एरोन फांगिसो (Aaron Phangiso) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एबी डिविलियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: South Africa Champions vs Australia Champions, WCL 2025 2nd Semi Final Match Winner Prediction: दक्षिण अफ़्रीका चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

दक्षिण अफ्रीका: एबी डिविलियर्स (कप्तान), जे जे स्मट्स, जैक्स रूडोल्फ, सारेल एर्वी, जीन-पॉल डुमिनी, हेनरी डेविड्स, मोर्ने वान विक (विकेटकीपर), वेन पार्नेल, हार्डस विलोजेन, आरोन फांगिसो, डुआने ओलिवियर.

ऑस्ट्रेलिया: शॉन मार्श, क्रिस लिन, डी आर्सी शॉर्ट, बेन डंक (विकेटकीपर), डैनियल क्रिश्चियन, कैलम फर्ग्यूसन, बेन कटिंग, नाथन कूल्टर-नाइल, पीटर सिडल, ब्रेट ली (कप्तान), स्टीव ओ'कीफ.

दक्षिण अफ़्रीका चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड

डब्लूसीएल 2025 का दूसरा सीजन 18 जुलाई से 2 अगस्त तक इंग्लैंड के चार अलग-अलग मैदानों पर खेला जा रहा है. इंडिया चैंपियंस ने 29 जुलाई को वेस्टइंडीज चैंपियंस को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो सकते हैं. दाएं हाथ का यह बल्लेबाज वर्तमान में चार मैचों में 305 रन के साथ रन बनाने की लिस्ट में सबसे आगे है. डिविलियर्स शानदार फॉर्म में हैं और उनका लक्ष्य अपनी टीम के लिए एक और अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

लीग स्टेज में जब दोनों टीमें आमने-सामने आई थीं, तब साउथ अफ्रीका ने 95 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी. इस सीजन में पांच मैचों में चार जीत दर्ज करने के बाद दक्षिण अफ़्रीकी तालिका में दूसरे पायदान पर रहा. जबकि ऑस्ट्रेलिया खेले गए पांच मैचों में से दो जीतकर पांच अंकों के साथ तीसरे नंबर पर रहा. पिछली बार जब ये दोनों टीमें लीग चरण के दौरान एक-दूसरे से भिड़ी थीं, तो प्रोटियाज़ ने 95 रन से मैच जीता था.

