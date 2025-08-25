Shakib Al Hasan Milestone: शाकिब अल हसन ने रचा टी20 क्रिकेट में इतिहास, बॉल और बल्ले से ये खास कारनामा वाले बने दुनिया के पांचवें खिलाड़ी

Shakib Al Hasan Milestone: बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने रविवार को टी20 क्रिकेट में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की. उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 में खेलते हुए अपने करियर का 500वां टी20 विकेट पूरा किया, ऐसा करने वाले विश्व के केवल पांचवें क्रिकेटर बने. शाकिब इन दिनों एंटीगुआ एंड बारबूडा फाल्कन्स की ओर से खेल रहे हैं. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ मुकाबला उनके लिए यादगार रहा हैं, जब उन्होंने मात्र दो ओवरों में 11 रन देकर तीन विकेट लिए. अपना 500वां विकेट उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को कैच एंड बोल्ड आउट करके हासिल किया. इसके बाद उन्होंने काइल मेयर्स और नवीन बिदेसी को भी पवेलियन भेजा. यही नहीं, उन्होंने बल्लेबाजी में भी 18 गेंदों में 25 रन जोड़ कर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता. काफा नेशंस कप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम ने की स्क्वाड का ऐलान, गुरप्रीत सिंह संधू की वापसी, सुनील छेत्री बाहर, कोच खालिद जमील के लिए नई चुनौती
सेंट किट्स एंड नेविस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 133 रन बनाए थे। फाल्कन्स की ओर से करीमा गोर ने नाबाद 52 रन बनाते हुए टीम को 19.4 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचाया. Falcons को टूर्नामेंट में यह तीसरी जीत मिली, जिससे उनके लीग टेबल में टॉप पर पहुंचने का फायदा मिला. शाकिब के ऑलराउंड प्रदर्शन ने इस मैच को खास बना दिया, साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट के लिए यह गर्व का पल रहा.
टी20 क्रिकेट में 500+ विकेट लेने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी
|राशिद खान
|अफगानिस्तान
|487
|660
|6/17
|ड्वेन ब्रावो
|वेस्टइंडीज़
|582
|631
|5/23
|सुनील नरेन
|वेस्टइंडीज़
|557
|590
|5/19
|इमरान ताहिर
|दक्षिण अफ्रीका
|436
|554
|5/21
|शाकिब अल हसन
|बांग्लादेश
|457
|502
|6/6
शाकिब सिर्फ 500 विकेट लेने वाले पहले बांग्लादेशी और पहले लेफ्ट-आर्म स्पिनर बन गए. इसके साथ ही वे टी20 इतिहास में 7,574 से अधिक रन और 500 से अधिक विकेट का डबल पूरा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं.
|विकेट
|रन
|शाकिब अल हसन
|502
|7574
|आंद्रे रसेल
|487
|9361
|कीरोन पोलार्ड
|332
|13981
|रवि बोपारा
|292
|9834
|मोईन अली
|260
|7385
शाकिब अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 2500 से ज़्यादा रन बनाने के बाद 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं. बांग्लादेश के लिए टी20I में, उन्होंने 129 मैच खेले हैं और 149 विकेट लिए हैं और 2551 रन बनाए हैं. 2024 टी20 विश्व कप के बाद पिछले साल संन्यास लेने से पहले, उन्होंने टी20I में 100 से ज़्यादा विकेट लिए हैं और 1000 से ज़्यादा रन बनाए हैं.