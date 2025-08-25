Shakib Al Hasan Milestone: शाकिब अल हसन ने रचा टी20 क्रिकेट में इतिहास, बॉल और बल्ले से ये खास कारनामा वाले बने दुनिया के पांचवें खिलाड़ी

Shakib Al Hasan Milestone: बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने रविवार को टी20 क्रिकेट में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की. उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 में खेलते हुए अपने करियर का 500वां टी20 विकेट पूरा किया, ऐसा करने वाले विश्व के केवल पांचवें क्रिकेटर बने. शाकिब इन दिनों एंटीगुआ एंड बारबूडा फाल्कन्स की ओर से खेल रहे हैं. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ मुकाबला उनके लिए यादगार रहा हैं, जब उन्होंने मात्र दो ओवरों में 11 रन देकर तीन विकेट लिए. अपना 500वां विकेट उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को कैच एंड बोल्ड आउट करके हासिल किया. इसके बाद उन्होंने काइल मेयर्स और नवीन बिदेसी को भी पवेलियन भेजा. यही नहीं, उन्होंने बल्लेबाजी में भी 18 गेंदों में 25 रन जोड़ कर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता. काफा नेशंस कप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम ने की स्क्वाड का ऐलान, गुरप्रीत सिंह संधू की वापसी, सुनील छेत्री बाहर, कोच खालिद जमील के लिए नई चुनौती

सेंट किट्स एंड नेविस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 133 रन बनाए थे। फाल्कन्स की ओर से करीमा गोर ने नाबाद 52 रन बनाते हुए टीम को 19.4 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचाया. Falcons को टूर्नामेंट में यह तीसरी जीत मिली, जिससे उनके लीग टेबल में टॉप पर पहुंचने का फायदा मिला. शाकिब के ऑलराउंड प्रदर्शन ने इस मैच को खास बना दिया, साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट के लिए यह गर्व का पल रहा.

टी20 क्रिकेट में 500+ विकेट लेने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी देश मैच विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी राशिद खान अफगानिस्तान 487 660 6/17 ड्वेन ब्रावो वेस्टइंडीज़ 582 631 5/23 सुनील नरेन वेस्टइंडीज़ 557 590 5/19 इमरान ताहिर दक्षिण अफ्रीका 436 554 5/21 शाकिब अल हसन बांग्लादेश 457 502 6/6

शाकिब सिर्फ 500 विकेट लेने वाले पहले बांग्लादेशी और पहले लेफ्ट-आर्म स्पिनर बन गए. इसके साथ ही वे टी20 इतिहास में 7,574 से अधिक रन और 500 से अधिक विकेट का डबल पूरा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं.

7000+ रन क्लब में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी