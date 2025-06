SCO vs NED 4th T20I Tri-Series 2025 Live Toss & Scorecard: स्कॉटलैंड ने जीता टॉस, नीदरलैंड को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां जानें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Scotland National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Scorecard: स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच स्कॉटलैंड टी20आई त्रिकोणीय श्रृंखला(Scotland T20I Tri-Series)2025 का चौथा मुकाबला 18 जून(बुधवार) को ग्लासगो (Glasgow ) के टिटवुड(Titwood) में खेला जा रहा हैं. स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मैथ्यू क्रॉस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. वही, नीदरलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच अब तक टी20 क्रिकेट में कुल 15 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में स्कॉटलैंड ने 8 बार जीत दर्ज की है, जबकि नीदरलैंड को 7 मुकाबलों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच मुकाबले अक्सर कड़े और रोमांचक रहे हैं. स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड्स खेला जाएगा टी20 ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

स्कॉटलैंड ने जीता टॉस

We have won the toss and will be bowling first 💪

