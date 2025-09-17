Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? दुबई में पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, Asia Cup 2025 10th Match Satta Bazar Favourite Team: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 10वां मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस मैच से पहले पाकिस्तान की टीम लगातार चर्चा में बनी हुई है. जो भी टीम इस मैच का विजेता होगा, वह सुपर फोर में आगे बढ़ेगा. ये मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो मैच होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs UAE 10th Match, Asia Cup 2025 Key Players To Watch Out: रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी यूएई, दुबई में इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर

एशिया कप 2025 अब रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है. सभी टीमों के बीच सुपर-4 में पहुंचने की होड़ लगी हुई है. ग्रुप-ए से टीम इंडिया ने अपने दोनों शुरुआती मैच जीते और सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया. वहीं, ओमान की टीम लगातार 2 मैच हारकर एलिमिनेट हो चुकी है. मगर, अब सवाल है कि पाकिस्तान या यूएई दोनों में से कौन सी टीम अगले राउंड तक पहुंचेगी? पाकिस्तान और यूएई को 17 सितंबर को आमने-सामने आना है, दोनों ही टीमों के पास 2-2 अंक हैं और दोनों ही टीमें सुपर-4 की रेस में हैं. ऐसे में जो भी टीम 17 सितंबर वाला मैच जीतेगी वही आगे बढ़ेगी.

एक तरफ पाकिस्तान की टीम होगी, जो पिछले मैच में टीम इंडिया के हाथों एकतरफा हार का मुंह देखकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर यूएई की टीम होगी, जिसने पिछले ही मैच में ओमान के खिलाफ जीत का स्वाद चखा है. इतना ही नहीं यूएई ने उस मैच में 170 रनों से अधिक का स्कोर बनाया था, जो इस टीम को कॉन्फिडेंस देगा.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (UAE vs PAK T20I Head To Head)

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने तीनों मुकाबला अपने नाम किया हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को पहली जीत की तलाश हैं. इस मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात मैच पर सट्टा बाजार गर्म (PAK vs UAE Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (PAK vs UAE Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में पाकिस्तान की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन संयुक्त अरब अमीरात की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.