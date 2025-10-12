Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? दिल्ली में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच दूसरे मैच के तीसरे दिन को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd Test Match Day 3 Satta Bazar Mein Aaj Favourite Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में 43 ओवर में चार विकेट खोकर 140 रन बना लिए थे. आज यानी 12 अक्टूबर को तीसरे दिन का खेल शुरू होगा. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Afghanistan vs Bangladesh, 1st ODI Match 2025 Scorecard: दूसरे मुकाबले अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को दिया 191 रनों का लक्ष्य, इब्राहिम जादरान ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

वेस्टइंडीज की पहली पारी

दूसरे दिन लंच ब्रेक के बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज निराशानजक रहा और महज 21 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में 43 ओवर में चार विकेट खोकर 140 रन बना लिए हैं. पहली पारी में टीम इंडिया अभी भी वेस्टइंडीज से 378 रन आगे हैं. वेस्टइंडीज की तरफ से एलिक अथानाज़ ने सबसे ज्यादा 41 रनों की पारी खेली. एलिक अथानाज़ के अलावा टेगेनरीन चंद्रपॉल ने 34 रन बनाए. शाई होप नाबाद 31 रन और टेविन इमलाच नाबाद 14 रन बनाकर खेल रहे हैं.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को रवींद्र जडेजा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. रवींद्र जडेजा के अलावा कुलदीप यादव ने एक विकेट चटकाए.

टीम इंडिया की पहली पारी

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 58 रन बोर्ड पर जड़ दिए. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 134.2 ओवरों में पांच विकेट खोकर 518 रनों पर घोषित कर दी.

टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल ने सबसे ज्यादा 175 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान यशस्वी जयसवाल ने 258 गेंदों पर 22 चौके लगाए. यशस्वी जयसवाल के अलावा कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को जोमेल वारिकन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. जोमेल वारिकन के अलावा रोस्टन चेज़ ने एक विकेट चटकाया.

टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज मैच पर सट्टा बाजार गर्म (IND vs WI Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (IND vs WI Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में टीम इंडिया फेवरेट चल रही है. लेकिन वेस्टइंडीज की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.