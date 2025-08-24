Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Manchester Originals Women vs Birmingham Phoenix Women, 28th Match The Hundred Womens 2025 Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 28वां मुकाबला आज यानी 24 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह सातवां मुकाबला हैं. बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. वहीं, मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम अभी भी रेस में बनी हुई हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का अब तक निराशाजनक प्रदर्शन रहा हैं. इस टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की अगुवाई एलिस पेरी (Ellyse Perry) कर रहीं हैं. जबकि, मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की कमान बेथ मूनी (Beth Mooney) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम हर हाल में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs South Africa,3rd ODI Match 2025 Scorecard: तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 276 रनों से रौंदा, 2-1 से सीरीज गवाई; यहां देखें AUS बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन

फिलहाल बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम इस सीजन में छह मुकाबले खेली हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स की टीम को महज एक मुकाबले में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में चार अंकों के साथ बर्मिंघम फीनिक्स आठवें पायदान पर हैं. दूसरी ओर, मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला अब तक इस सीजन में छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम को महज चार मैच में जीत मिली हैं.

वहीं, दो मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम 16 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम का नेट रन रेट +0.317 है. आज के मुकाबले बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MNR W vs BPH W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम ने दो मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला. आज के मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म (MNR W vs BPH W Satta bazar Bhav)

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.