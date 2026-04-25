RR vs SRH, IPL 2026 36th Match Preview: सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 36th Match Preview Details: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 36वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (RR vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मैच में जीत और 2 में हार का सामना किया है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 7 मैच खेले हैं, जिसमें 4 में जीत और 3 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन (Ishan Kishan) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: RR vs SRH, IPL 2026 36th Match Live Streaming: आज राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 36वें मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद अहम होगी. राजस्थान रॉयल्स अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद भी जीत हासिल कर अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी. राजस्थान रॉयल्स अपने पिछले मुकाबले में जीत के बाद आत्मविश्वास के साथ उतरेगी. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद भी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने 5 मुकाबले जीते हैं और 2 में हार झेली है. वहीं, ईशान किशन के नेतृत्व वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 मुकाबले जीते हैं और 3 में हार का सामना किया है. अब दोनों टीमें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने-सामने होंगी.

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड (RR vs SRH Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 22 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स को 9 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया था. राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है.

यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. मिडिल ऑर्डर में रियान पराग और शिमरोन हेटमायर टीम को मजबूती देंगे. वहीं गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में हेनरिक क्लासेन टीम के लिए अहम होंगे. गेंदबाजी में हर्ष दुबे और नितीश रेड्डी प्रभाव डाल सकते हैं.

सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Sawai Mansingh Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच काली मिट्टी से बनी है, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद करती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, जबकि बीच के ओवरों में स्पिनर्स असर डाल सकते हैं. यहां बड़े स्कोर भी देखने को मिलते हैं.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर (RR vs SRH Key Players To Watch Out): राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई गेंदबाजी में असर डाल सकते हैं. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी में कमाल कर सकते हैं, जबकि गेंदबाजी में नितीश रेड्डी और हर्ष दुबे पर सभी की नजरें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (RR vs SRH Mini Battle): यशस्वी जायसवाल और भुवनेश्वर कुमार के बीच मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. वहीं हेनरिक क्लासेन और रवि बिश्नोई के बीच टक्कर भी इस मैच का रुख तय कर सकती है.

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 36वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (RR vs SRH 36th Match Date And Venue)

टाटा आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (RR vs SRH 36th Match Live TV Channel Telecast In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch RR vs SRH 36th Match Live Streaming In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RR vs SRH 36th T20 Match Playing Prediction)

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा और नांद्रे बर्गर.

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल हिंगे और ईशान मलिंगा.

नोट: राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.