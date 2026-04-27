Viral Video: होटल से दूसरे व्यक्ति के साथ निकल रही थी 'दिल्ली पुलिस' की महिला कांस्टेबल, पति ने रंगे हाथों पकड़ा

नई दिल्ली, 27 अप्रैल: सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने का दावा कर रहा है. वायरल क्लिप के अनुसार, आरोपी महिला दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (Constable in Delhi Police) है. वीडियो में पति को यह कहते सुना जा सकता है कि उसने अपनी पत्नी, प्रीति सिंह, को एक होटल से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ निकलते हुए पकड़ा है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि जब पति इस पूरे वाकये को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, तो महिला के साथ मौजूद दूसरा व्यक्ति उस पर हमला करने का प्रयास करता है. पति लगातार वीडियो में अपनी पत्नी की पहचान उजागर कर रहा है और उसे दिल्ली पुलिस की कर्मी बता रहा है. वीडियो के ऊपर लिखे टेक्स्ट (Overlay) में भी "दिल्ली पुलिस महिला कांस्टेबल शाहदरा, प्रीति सिंह" लिखा हुआ है.
विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
वायरल हो रहे इस वीडियो में पति और पत्नी के बीच तीखी बहस और हाथापाई जैसी स्थिति देखी जा सकती है. महिला कांस्टेबल कथित तौर पर विवाद को शांत करने और कैमरा हटाने की कोशिश करती नजर आ रही है, जबकि पति बार-बार उसे सार्वजनिक रूप से एक्सपोज करने की बात कह रहा है.
महिला ‘दिल्ली पुलिस कर्मी’ कथित तौर पर पति द्वारा चीटिंग करते हुए पकड़ी गई
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सत्यता की पुष्टि होना बाकी
हालांकि यह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर काफी साझा किया जा रहा है और देखने में वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन 'LatestLY' इस वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है. अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से भी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि क्या संबंधित महिला वास्तव में उनके विभाग में कार्यरत है.
सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस वीडियो के सामने आने के बाद नेटिजन्स के बीच बहस छिड़ गई है। कुछ लोग पति के साहस की प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि निजी जीवन के विवादों को इस तरह सार्वजनिक करना उचित नहीं है। पुलिस विभाग से जुड़े होने के कारण यह मामला और भी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़े कर्मियों के आचरण पर जनता की नजरें हमेशा बनी रहती हैं.