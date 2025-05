Rohit Sharma: इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इस दिन मैदान पर नजर आएंगे रोहित शर्मा, 'हिटमैन' को टीम इंडिया की जर्सी में देखने के लिए फैंस को करना पड़ेगा लंबा इंतजार

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

When Rohit Sharma Back In Action: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटारमेंट का ऐलान कर दिया है. रोहित शर्मा ने अपने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाते हुए इस बात की जानकारी दी है. इससे पहले रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट (T20I) को अलविदा कह चुके हैं. रोहित शर्मा का यह फैसला इंग्लैंड दौरे के लिए चुने जाने वाली टीम इंडिया से ठीक पहले आया है. रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया (Team India) को अपनी ही सरजमीं पर न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (New Zealand National Cricket Team) के हाथों पहली बार 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, बॉर्डर-गावस्कर सीरीज (Border Gavaskar Series) में भी टीम इंडिया को रोहित शर्मा की कप्तानी में 3-1 से हार का सामना करना पड़ा था. यह भी पढ़ें: Test Cricket: साल 2021 से अब तक इन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम, बनाए हैं सबसे ज्यादा रन; यहां देखें पूरी लिस्ट

टेस्ट क्रिकेट को अचानक अलविदा कहकर रोहित शर्मा ने लाखों क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया है. अब रोहित शर्मा सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे. हालांकि रोहित शर्मा अभी आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया की जर्सी में हिटमैन को देखने के लिए फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ेगा.

जून में टेस्ट मैच खेलने इंग्लैंड का दौरा करेगी टीम इंडिया

इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 20 जून से होने वाला हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. टीम इंडिया जून के महीने में इंग्लैंड का दौरा करेगी जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला टेस्ट 20-24 जून लीड्स में, दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से 6 जुलाई बर्मिंघम , तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से 14 जुलाई लंदन में , चौथा टेस्ट 23-27 जुलाई मैनचेस्टर में और पांचवा टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच लंदन में खेला जाएगा.

इस सीरीज के लिए अभी टीम इंडिया का ऐलान कर नहीं किया गया है. इस दौरे पर टीम इंडिया नए टेस्ट कप्तान के साथ जाएगा. इस सीरीज के दौरान कोई भी वनडे और टी20 सीरीज नहीं खेला जाएगा. इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया को बांग्लादेश का दौरा करना हैं.

अगस्त में खेला जाएगा टीम इंडिया और बांग्लादेश वनडे सीरीज

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अगस्त में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज 17 अगस्त से 23 अगस्त तक खेला जाएगा. इस सीरीज में रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे और टीम की कमान संभालेंगे. हालांकि इसके बाद टी20 सीरीज खेली जाएगी, जिसमें रोहित शर्मा नहीं खेलते नजर आएंगे.

2027 वनडे वर्ल्ड कप खेल सकते हैं रोहित शर्मा

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा अब महज वनडे इंटरनेशनल में खेलते नजर आएंगे. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि रोहित शर्मा साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे. हालांकि वर्ल्ड कप 2027 में अभी काफी समय है. अब देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा का वनडे इंटरनेशनल में प्रदर्शन कैसा रहता है.