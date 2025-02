RCB W vs UPW W, WPL 2025 9th Match Live Streaming In India: आज आरसीबी और यूपी वारियर्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

यूपी वारियर्स महिला (Photo Credits: Twitter)

Royal Challengers Bengaluru Women (WPL) vs UP Warriorz Women (WPL), WPL 2025 9th Match Live Streaming: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का आगाज 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का नौवां मुकाबला आज यानी 24 फरवरी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस बार भी यूपी वारियर्स की अगुवाई दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) कर रहीं हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. India Beat Pakistan, Stats And Preview: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंदा, कोहली ने खेली 'विराट' पारी; आज के मुकाबले में बने ये बड़े रिकॉर्ड

इस टूर्नामेंट में अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तीन में से दो मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है, जबकि यूपी वॉरियर्ज ने तीन में से सिर्फ एक मैच जीता है और चौथे स्थान पर है. इस टूर्नामेंट में आरसीबी की टीम जबरजस्त फॉर्म में है और टीम लगातार दो जीत के साथ आगे बढ़ रही है. स्मृति मंधाना की अगुवाई में आरसीबी की बल्लेबाजी बेहद मजबूत नजर आ रही है, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ी अनुभव की कमी दिखाई देती है.

दूसरी तरफ, यूपी वॉरियर्स की टीम इस मुकाबले में नए कप्तान दीप्ति शर्मा की अगुवाई में मैदान में नजर आएगी. यूपी वॉरियर्स के पास संतुलित संयोजन है. चमारी अटापथ्थु और किरण नवगिरे से टीम को विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी. जबकि, मिडिल ऑर्डर में ताहलिया मैक्ग्रा, दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस तेजी से रन बनाने में सक्षम हैं. गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन और दीप्ति शर्मा टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं.

महिला प्रीमियर लीग 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला और यूपी वॉरियर्स महिला के बीच आठवां मुकाबला कब खेला जाएगा?

महिला प्रीमियर लीग 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला और यूपी वॉरियर्स महिला के बीच नौवां मुकाबला 24 फरवरी सोमवार को भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से बेंगलुरु के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. जबकि टॉस का समय इससे आधे घंटे पहले होगा.

महिला प्रीमियर लीग 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला और यूपी वॉरियर्स महिला के बीच आठवां मुकाबला कहां देखें?

महिला प्रीमियर लीग 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला और यूपी वॉरियर्स महिला के बीच नौवें मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 के चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग का लुफ्त उठा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला: स्मृति मंधाना (कप्तान), डेनिएल वायट, ऋचा घोष (विकेटकीपर), एलिस पेरी, राघवी बिस्ट, कनिका आहूजा, एकता बिष्ट, किम गार्थ, जॉर्जिया वेयरहैम, सोभना आषा, रेणुका सिंह.

यूपी वारियर्स: ग्रेस हैरिस, वृंदा दिनेश, किरण नवगिरे, ताहलिया मैक्ग्रा, दीप्ति शर्मा (कप्तान), श्वेता सहरावत, चेनिल्ले हेनरी, सोफी एकलस्टन, उमा छेत्री (विकेटकीपर), सैमा ठोक्कर, क्रांति गौड़.