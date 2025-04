RCB vs GT, IPL 2025 14th Match Winner Prediction: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विजय रथ को रोक पाएगा गुजरात टाइटंस, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Gujarat Titans Cricket Team, IPL 2025 14th Match Records And Milestone: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 14वां मुकाबला आज यानी दो अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम (RCB) बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम (GT) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. RCB vs GT T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

इस सीजन में अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने दो मुकाबले खेले हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को सात विकेट से मात देकर टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, उसके बाद दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. वहीं, गुजरात टाइटंस ने अपना पहला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ 11 रन से गंवाया था, जबकि दूसरे मुकाबले में गुजरात ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हराते हुए टूर्नामेंट में अपना खाता खोला हैं.

अपने पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को हराया था. उस मैच में गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अर्धशतक लगाया था. साई सुदर्शन ने सीजन के पहले मैच में भी अर्धशतकीय पारी खेली थी. ऐसे में गुजरात टाइटंस अपने इस सलामी बल्लेबाज से अच्छी शुरुआत की उम्मीद करेगी. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रन से हराया था. उस मैच में आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने अर्धशतक लगाया था. मौजूदा सीजन में अब तक विराट कोहली के बल्ले से दोनों ही पारियों में रन निकले हैं. विराट कोहली अपनी लय को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (RCB vs GT Head To Head)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अबतक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पड़ला भारी रहा हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस को महज दो मैच में जीत नसीब हुई हैं. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इन दोनों मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत हासिल की थीं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर 206 रन बनाया है. वहीं, गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर 200 रन बनाया था. गुजरात टाइटंस इस बार वापसी करना चाहेगी.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (RCB vs GT Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. गुजरात टाइटंस के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का 14वां टी20 मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत की संभावना: 55%

गुजरात टाइटंस की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, यश दयाल, सुयश शर्मा.

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शेरफेन रदरफोर्ड, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, आर साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रिसिध कृष्णा, ईशांत शर्मा.