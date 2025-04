RCB vs GT, IPL 2025 14th Match Live Toss And Scorecard: गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Gujarat Titans Cricket Team, IPL 2025 14th Match Live Toss And Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 14वां मुकाबला आज यानी दो अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम (RCB) बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम (GT) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: RCB vs GT, IPL 2025 14th Match Stats And Preview: गुजरात टाइटंस को हराकर जीत की 'हैट्रिक' लगाना चाहेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

गुजरात टाइटंस ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

🚨 Toss Update 🚨 Shubman Gill wins the toss in Bengaluru, and GT will bowl first! 👀🔥 Can RCB set a big total or will GT’s bowlers dominate early? 🏏⚡#GTvsRCB #RCBvGT #IPL2025 pic.twitter.com/BFrh9DI2be — IPL Mantra (@IPL_Mantra) April 2, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

RCB (Starting XI): Phil Salt 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar (c), Liam Livingstone 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Jitesh Sharma (wk), Tim David 🇦🇺, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Josh Hazlewood 🇦🇺, Yash Dayal#IPL2025 #RCBvGT #RCB — Circle of Cricket (@circleofcricket) April 2, 2025

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, यश दयाल.

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रिसिध कृष्णा, इशांत शर्मा.

