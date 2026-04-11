PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Match Key Players To Watch Out: आज पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 17th Match Key Players To Watch: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (PBKS vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर (Mullanpur) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. पंजाब किंग्स ने इस सीजन अब तक खेले गए तीन मुकाबलों में दो में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द रहा है. दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद ने तीन मुकाबलों में एक जीत और दो हार का सामना किया है. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 17वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी पंजाब किंग्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. पंजाब किंग्स की टीम इस समय अच्छी लय में नजर आ रही है और जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड-टू-हेड (PBKS vs SRH Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 24 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का पलड़ा भारी रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि पंजाब किंग्स को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में भी सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबले में जीत दर्ज की थी.

पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले में अपने बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं. वहीं मिडिल ऑर्डर में शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (PBKS vs SRH Key Players To Watch)

प्रभसिमरन सिंह: प्रभसिमरन सिंह पंजाब किंग्स के लिए इस सीजन शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. वह टीम को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस मुकाबले में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

श्रेयस अय्यर: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर बेहतरीन लय में हैं और लगातार रन बना रहे हैं. मिडिल ऑर्डर में उनकी जिम्मेदारी काफी अहम रहने वाली है.

अभिषेक शर्मा: सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे. टीम को उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद होगी.

हेनरिक क्लासेन: हेनरिक क्लासेन सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं. वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PBKS vs SRH 17th T20 Match Playing Prediction)

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कॉनॉली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल.

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट.

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.