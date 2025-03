NZ vs PAK 3rd T20I 2025 Toss & Live Scorecard: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला, न्यूजीलैंड को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज(T20I Series) का तीसरा मुकाबला 21 मार्च(शुक्रवार) को ऑकलैंड (Auckland) के ईडन पार्क(Eden Park) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली. तीसरे मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज पर अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. यह भी पढ़ें: तीसरे टी20 में पाकिस्तान को हराकर सीरीज में अजेय बढ़त बरकरार रखने उतरेगी न्यूजीलैंड, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान ने जीता टॉस

Pakistan win the toss and opt to field first in the third T20I 🏏 #NZvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/7iqqk2VbZT

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टिम सीफर्ट, फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), काइल जैमीसन, जैकब डफी, ईश सोढ़ी, बेन सियर्स

With the bat first in game 3 after a toss win for Pakistan. A special day for Finn Allen who plays his 50th T20I. Follow play LIVE and free in NZ on TVNZ 1, TVNZ+ and Sport Nation NZ. LIVE Scoring | https:/https://t.co/HViTOygcRT #NZVPAK#CricketNation pic.twitter.com/d6VoGZ04v6

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 21, 2025