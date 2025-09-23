Pakistan vs Sri Lanka, Super Four Match 3 Asia Cup 2025 Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिया 134 रनों का लक्ष्य, कामिंदु मेंडिस ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Super Four Match 3 Asia Cup 2025 Scorecard Details: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में हैं, क्योंकि सुपर 4 में शुरुआती हार ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है. श्रीलंका और पाकिस्तान को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) कर रहें हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Suryakumar Yadav New Milestone: बांग्लादेश के खिलाफ सूर्यकुमार यादव अपने नाम कर सकते हैं ये अनोखा रिकॉर्ड, इस मामले में विराट कोहली और एमएस धोनी को छोड़ देंगे पीछे!

एशिया कप 2025 के सुपर 4 स्टेज में टीम इंडिया और बांग्लादेश दो-दो पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं, ऐसे में श्रीलंका और पाकिस्तान को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. यानी ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा है. हारने वाली टीम के लिए फाइनल का दरवाजा लगभग बंद हो जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी मैच जीते थे, लेकिन सुपर 4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ चार विकेट की हार ने उनकी लय को झटका दिया.

फिलहाल पाकिस्तान की टीम मुश्किल दौर से गुजर रही है. इस एशिया कप में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा हैं. रविवार को टीम इंडिया के खिलाफ छह विकेट की हार ने पाकिस्तान की की कमजोरियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है. ऐसे में ये दोनों टीमें सुपर-4 में पहली जीत हासिल करने के लिए अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आमने-सामने आएंगी.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard)

#PAKvsSL 🚨INNINGS OVER! PAK NEED 134 RUNS TO WIN!🚨 Sri Lanka, thanks to Kamindu Mendis' fifty, put up a total of 133 runs. Can PAK overcome the Lankans' bowling attack and register a victory? Follow LIVE:https://t.co/c94Tv4q9tN — News18 CricketNext (@cricketnext) September 23, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्ता के कप्तान सलमान आघा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 18 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद कुसल परेरा और चैरिथ असलांका ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 43 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 133 रन बनाए. श्रीलंका की तरफ से कामिंदु मेंडिस ने सबसे ज्यादा 50 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान कामिंदु मेंडिस ने 44 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए. कामिंदु मेंडिस के अलावा कप्तान चैरिथ असलांका ने 20 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम को शाहीन अफरीदी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. शाहीन अफरीदी के अलावा हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने दो-दो विकेट चटकाए. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 134 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट के फाइनल की रेस में बने रहना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

श्रीलंका की बल्लेबाजी: 133/8, 20 ओवर (पथुम निसांका 8 रन, कुसल मेंडिस 0 रन, कुसल परेरा 15 रन, चैरिथ असलांका 20 रन, दासुन शनाका 0 रन, कामिंडु मेंडिस 50 रन, वानिंदु हसरंगा 15 रन, चमिका करुणारत्ने नाबाद 17 रन, दुष्मंथा चमीरा 1 रन और महीश थीक्षाना नाबाद 0 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (शाहीन अफरीदी 3 विकेट, हुसैन तलत 2 विकेट, हारिस रऊफ 2 विकेट और अबरार अहमद 1 विकेट).

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.