Pakistan vs Sri Lanka, 3rd ODI Match Winner Prediction: आज पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच खेला जाएगा तीसरा वनडे, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका(Crtedit: X/Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 3rd ODI Match Winner Prediction: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा मुकाबला आज यानी 16 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस मैदान पर अब तक 29 वनडे मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 16 रन चेज़ और 12 रन डिफेंड करने वाली टीमों ने जीते हैं. यहां वनडे में पहली इनिंग का औसत स्कोर 245 रन रहा है. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) के कंधों पर हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चरिथ असलंका (Charith Asalanka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India A vs Pakistan A 6th Match, ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 Live Streaming In India: आज टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा 'महा' मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

मौजूदा सीरीज का दूसरा मुकाबला भी रावलपिंडी के मैदान पर ही खेला गया था. इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने 48.2 ओवर में 289 रनों का लक्ष्य हासिल करके आठ विकेटो से शानदार जीत दर्ज की. इसी के साथ पाकिस्तान ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की. ऐसे में अब पाकिस्तान की टीम सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला जीतकर श्रीलंका को व्हाइट वॉश करना चाहेगी, वहीं श्रीलंका की टीम की निगाहें ये मुकाबला जीतकर सीरीज को एक पॉजिटिव एंड देने पर टिकी होगी.

दोनों टीमों का वनडे सीरीज में अब तक का प्रदर्शन

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच रावलपिंडी में खेला गया था. जहां पाकिस्तान ने शानदार खेल दिखाते हुए श्रीलंका को रोमांचक अंदाज में मात दी. जिसके बाद अब अगले मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं. पाकिस्तान की टीम से सैम अयूब और सलमान आगा स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें अगर श्रीलंका टीम की तो वानिन्दु हसरंगा और चर अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका वनडे हेड टू हेड (PAK vs SL ODI Head To Head)

वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच 159 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 95 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, श्रीलंका की टीम को महज 59 मैच में जीत मिली है. एक मैच दोनों टीमों के बीच टाई रहा हैं. चार मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (PAK vs SL Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में पाकिस्तान का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. श्रीलंका के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर पाकिस्तान की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. पाकिस्तान के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का तीसरा मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

पाकिस्तान की जीत की संभावना: 55%

श्रीलंका की जीत की संभावना: 45%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs SL 3rd ODI Probable Playing XI)

पाकिस्तान: फखर जमान, सईम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, नसीम शाह.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुशमंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, असिथा फर्नांडो.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.